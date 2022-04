Colombie : Des policiers inculpés pour des meurtres commis pendant la grève nationale 

La Havane, 4 avril, (RHC)- Le bureau du procureur général de Colombie a déposé ce lundi un acte d'accusation contre un colonel, un lieutenant et un agent de police pour leur responsabilité présumée dans plusieurs meurtres commis lors des manifestations de 2021 à Cali.

Ces agents en uniforme seraient impliqués dans différents événements et auraient différents niveaux d'implication possible.

Lors des manifestations anti-gouvernementales qui ont soutenu la grève nationale de l'année dernière, depuis le 28 avril jusqu’au mois de juillet 2021, le gouvernement colombien a militarisé Cali.

La militarisation de cette ville du centre sud de la Colombie a soulevé une forte vague de protestations contre cette mesure, y compris dans le secteur du droit et de la politique.

Dans ce scénario, il y a eu de nombreuses plaintes concernant l'abus de la force publique contre les manifestants, ainsi que la participation de civils armés, protégés par des agents de police et des militaires qui, avec des armes à feu, ont tiré sur les manifestants.

En décembre de l'année dernière, le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en Colombie a présenté à Genève un rapport intitulé «Leçons apprises et Observations de la grève nationale», le deuxième présenté en 2021, sur la violence des forces de sécurité lors des manifestations.

«Il existe des raisons fondées de soutenir que de graves violations des droits de l'homme ont été commises, telles que des privations arbitraires de la vie et des atteintes à l'intégrité et à la sécurité des personnes, découlant d'un recours inutile ou disproportionné à la force, des détentions arbitraires, des violences sexuelles et sexistes, ainsi que des actes de discrimination et de racisme», souligne le rapport.

Le texte précise que 22 meurtres ont été commis à Cali en mai et juin derniers dans le cadre de la grève nationale contre les politiques économiques et sociales du gouvernement Duque.

Source: Prensa Latina

