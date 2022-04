Colombie : Gustavo Petro en tête des intentions de vote 

La Havane, 24 avril, (RHC)- Le candidat présidentiel du Pacte historique, Gustavo Petro, reste le favori pour remporter les élections du 29 mai en Colombie, selon un nouveau sondage.

Une étude du Centre national de Conseil, réalisée pour le magazine Semana révèle que Gustavo Petro accroît son avance au premier et au second tour et se profile donc comme «le prochain président » de la Colombie.

Si les élections présidentielles avaient lieu aujourd'hui, le candidat du Pacte Historique, un groupe qui rassemble les forces alternatives, progressistes et de gauche en Colombie, obtiendrait 38 % des voix au premier tour, selon le sondage.

Federico Gutiérrez, de la coalition de droite Equipo por Colombia, obtiendrait 23,8 %, toujours selon le sondage du Centre national de Conseil.

Selon Semana, ce qui est pertinent dans ce sondage, par rapport à celui du 31 mars, c'est que Gustavo Petro battrait Federico Gutiérrez (qui atteindrait 36,9 % au second tour) par une différence de 7,9 points de pourcentage.

En d'autres termes, l'écart entre les deux s'est accru de quatre points supplémentaires en faveur du candidat des forces alternatives.

Dans le cas d'un second tour, Gustavo Petro l'emporterait également par une large marge, selon la publication.

Le sondage a été mené auprès de 4 600 personnes dans une centaine de municipalités de toutes les régions de la Colombie avec une marge d'erreur d'échantillonnage de 1,4 %.

Un autre sondage publié cette semaine par le Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Centre stratégique latino-américain de géopolitique) donne un avantage encore plus grand au candidat des secteurs progressistes. Ce sondage a révélé que Gustavo Petro a 21 points d'avance sur le candidat de la droite Federico.

La loi électorale colombienne accorde la victoire électorale au premier tour au candidat ayant remporté la moitié plus un du total des votes valides. Si cela n’est pas le cas le 29 mai, un second tour sera organisé le 19 juin entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, et le gagnant gouvernera pour un mandat de quatre ans sans droit de réélection.

Source: Prensa Latina

