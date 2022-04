Costa Rica : Les candidats à l’élection présidentielle

Dimanche prochain 3 avril, le candidat à la présidence du Costa Rica pour le Parti Libération Nationale, José-Maria Figueres et Rodrigo Chaves, du Parti Social-démocrate s’affronteront au second tour de l’élection présidentielle.

Plus de 3 500 000 électeurs sont convoqués pour participer au ballottage qui définira le président qui gérera le destin du pays du 8 mai 2022 au 8 mai 2026.

José Maria Figueres et Rodrigo Chaves sont les vainqueurs du premier tour des élections du 6 février et ils s’affronteront au second tour puisqu’aucun des candidats n’a obtenu 40 % des voix.

Qui est José Maria Figueres ?

L’ancien président candidat du Parti Libération Nationale, José-Maria Figueres, 67 ans, se présente à nouveau à la présidence après un long séjour à l’étranger.

Celui qui fut président du Costa Rica entre 1994 et 1998 est né en 1954. Il vient d’une famille qui possède un héritage politique puisque son père a fondé le PLN et a été président du pays dans les années 1940, 1950 et 1970.

Il a été ministre du commerce étranger et ensuite de l’agriculture et de l’élevage sous le premier Gouvernement d’Oscar Arias(1009 86–1990).

Après la mort de son père, il a annoncé son intention de se présenter à la présidence et en 1994, à l’âge de 39 ans, Figueres est devenu le 42 ème président du Costa Rica et le président le plus jeune du continent à ce moment-là.

Le plan de gouvernement de José Maria Figueres propose 9 domaines clés parmi lesquels se trouvent la promotion des exportations et le fait d’attirer les investissements, la compétitivité, la technologie, l’innovation et l’entreprenariat.

Figueres souhaite réparer les failles dans l’éducation et dans le déséquilibre territorial concernant les investissements et profiter des opportunités et des nouvelles relations avec l’Asie.

Figueres s’engage à réduire le chômage et la pauvreté, à promouvoir la protection de l’environnement et à abolir l’exploitation des hydrocarbures.

Qui est Rodrigo de Chaves ?

Le candidat du Parti Social-démocrate est économiste de profession et a fait partie du Gouvernement de Carlos Alvarado.

Il est né en 1961, il a étudié aux États-Unis et possède un doctorat en économie.

Pendant plus de 30 ans, il a travaillé à la Banque Mondiale (BM), ce qui l’a amené à réaliser des enquêtes en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Europe de l’Est et en Asie.

À la fin de son travail avec la Banque Mondiale, Chaves est rentré au Costa Rica où il a été pendant presque six mois ministre des finances, un poste offert par le président Alvarado en octobre 2019.

Dans le cadre de son plan de gouvernement, il plaide pour récupérer le temps perdu dans le commerce étranger.

Il propose de remettre en ordre le budget public, d’augmenter les investissements dans les énergies vertes, de contrôler les dépenses et de créer une pension minimale universelle.

Il parle aussi d’avancer dans l’adhésion du Costa Rica à l’Alliance du Pacifique et d’éliminer tous les droits de douane sur les machines et les matières premières industrielles comme l’acier, le fer, l’aluminium, le papier, le bois et les composants électroniques.

Les deux candidats ont des propositions destinées à renforcer le commerce et l’investissement au Costa Rica afin d’ améliorer les conditions de vie de ses habitants

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/costa-rica-candidatos-segunda-vuelta-electoral-20220329-0009.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/costa-rica-les-candidats-a-l-election-presidentielle.html