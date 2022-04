Costa Rica : Qui est Rodrigo Chaves le nouveau président ?

L’économiste Rodrigo Chaves est devenu dimanche le nouveau président du Costa Rica après s’être imposé avec presque 53 % des voix face aux 47 % de l’ancien président José-Maria Figueres au second tour auquel on a enregistré une abstention de plus de 40 % des électeurs.

Il est considéré comme un « outsider » ou pratiquement un inconnu dans la vie politique du Costa Rica puisque la plupart de sa carrière s’est déroulée à l’étranger et depuis le lance

ment de sa candidature, il s’est consacré à attaquer la gestion précédente des partis traditionnels du pays y compris celui dont il a fait partie. L’un de ses thèmes de campagne était « mettre de l’ordre dans la maison. »

Chaves est économiste de profession. Il a fait partie du Gouvernement du président sortant Carlos Alvarado et a été impliqué dans plusieurs polémiques depuis son passage à la Banque Mondiale mais en même temps il est reconnu comme quelqu’un qui a un haut profil d’enseignant après avoir obtenu un doctorat en économie à l’université de l’Ohio aux États-Unis et reçu une bourse de l’université de Harvard pour étudier le problème de la pauvreté en Asie.

Le futur président du Costa Rica affirme que les accusations contre lui pour des faits survenus entre 2008 et 2013 étaient ce qu’il a appelé des plaisanteries qui ont été mal interprétées à cause des différences culturelles mais la Banque Mondiale l’a démis de ses fonctions exécutives en considérant que c’était plus que des plaisanteries.

Dans cette institution internationale, il est arrivé à être directeur du bureau en Indonésie. Mais au Costa Rica, jusqu’à présent, il n’était connu que pour son passage éclair dans le Gouvernement d’Alvarado dont il a été le ministre des finances pendant six mois pendant lesquels il a essayé de remettre à flot une économie gravement affectée par la pandémie grâce à plusieurs mesures qui ont provoqué des polémiques parmi lesquelles un impôt sur les revenus de plus de 7500 $.

Chaves a fait de la lutte contre la corruption dont il a rendu responsables les Gouvernements précédents l’une de ses mesures phares et il a proposé de l’attaquer grâce a un plan qui rétribuerait avec de l’argent ceux qui dénonceraient ces actes et qui pénaliserait ceux qui ne le feraient pas.

Il a aussi exprimé son intention d’appliquer des réformes de l’État grâce à un référendum si c’est nécessaire. Entre autres, il a parlé d’un paquet de décrets exécutifs destiné à fournir des services et des biens de base qu’il a ratifié dans ses premières déclarations à la presse lundi matin.

Pendant les derniers jours de sa campagne, Chaves s’est rapproché des secteurs évangéliques en signant un accord avec certains de leurs représentants, acccord dans lequel il s’engage à éliminer ce qu’on appelle l’idéologie de genre du système éducatif.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/perfil-presidente-electo-costa-rica-20220404-0014.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/costa-rica-qui-est-rodrigo-chaves-le-nouveau-president.html