Cuba : L’héritage du «chancelier de la dignité» toujours présent

La Havane, 19 avril, (RHC)- Des diplomates cubains ont souligné à La Havane l’importance de l’héritage de Raúl Roa, surnommé le Chancelier de la Dignité, pour la diplomatie et la Révolution cubaine, à l’occasion du 115ème anniversaire de sa naissance.

Depuis le siège de l’Institut supérieur des Relations internationales (ISRI), les autorités du secteur, les travailleurs et les étudiants ont rendu hommage au diplomate.

Abelardo Moreno qui a travaillé sous la direction de Raúl Roa pendant des années et qui est un connaisseur de son travail et de sa pensée a déclaré que le diplomate avait un grand esprit de conscience sociale et une grande culture.

Pour sa capacité de réponse rapide, incisive et précise, révélatrice d’un grand courage dans la défense de ses principes, Raúl Roa a résumé l’essence de la Révolution cubaine, a-t-il exprimé.

Abelardo Moreno a par ailleurs souligné la validité de sa pensée pour les travailleurs du ministère et a insisté sur la nécessité de rechercher et d’écrire davantage sur les enseignements de l’ancien ministre, essentiels pour l’école de la politique extérieure de la nation.

Raúl Roa est né à la Havane le 18 avril 1907, il a fait des études en droit à l’université de La Havane et dès son plus jeune âge, il a été lié au mouvement révolutionnaire.

Après le triomphe de janvier 1959, il a été nommé ambassadeur auprès de l’Organisation des États américains, puis, ministre des Affaires étrangères.

Sa longue et intense carrière à la tête de la diplomatie révolutionnaire, et ses luttes au sein d’organismes internationaux pour défendre la souveraineté de Cuba lui ont valu le surnom de Chancelier de la Dignité.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/292406-lheritage-du-chancelier-de-la-dignite-toujours-present