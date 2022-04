Cuba : L’ONU désigne Cuba comme membre de son conseil économique et social

Le conseil économique et social (ÉCOSOC) de l’organisation des Nations unies (ONU) a fait savoir mercredi que Cuba sera membre de 4 de ses organes et a souligné le prestige de l’île au niveau international et à l’intérieur de l’organisme international.

C’est pourquoi l’ECOSOC a précisé que Cuba sera membre de la commission pour le statut de la femme de 2023 à 2027 du comité des organisations non-gouvernementales (O.N.G.) de 2023 à 2026, de la commission des sciences et de la technologie pour le développement pour la période de 2023 à 2026 et de l’assemblée exécutive du fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) pour la période de 2023 à 2025.

Parallèlement, la présidence cubaine a souligné que la désignation de Cuba comme membre de ces 4 organes de l’ONU met en avant son travail en défense de la protection et du respect des droits de l’homme.

« Cette décision fait de Cuba une référence mondiale, son prestige paraît au grand jour malgré la cruelle campagne médiatique qui s’exerce contre elle, Cuba croît, allons !» a affirmé la présidence cubaine.

Il faut souligner que l’ECOSOC est l’organe de l’ONU chargé de coordonner le travail économique et social de l’organisme multilatéral et qu’il est composé de 54 membres dont les fonctions durent trois ans.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

