Cuba : Les conversations migratoires entre le Mexique et Cuba se terminent avec succès

La Havane, 6 avril, (RHC)- Le 15e cycle de conversations migratoires entre le Mexique et Cuba s'est terminé ce mercredi à Mexico.

Les délégations des deux pays, conduites par Carlos Fernández de Cossío, vice-ministre cubain des Affaires étrangères et Maximiliano Reyes, sous-secrétaire d’État du Mexique, ont évalué le comportement du flux migratoire entre les deux pays.

Les deux parties ont également vérifié l'état de conformité avec le protocole d'accord sur les questions migratoires en tant que mécanisme efficace de contrôle des migrations, de lutte contre le trafic illicite et la traite des personnes et de traitement adéquat et de respect des droits de l'homme des migrants.

Les deux délégations ont également réitéré l'importance de ce type de rencontre pour les relations entre les deux pays, tout en réaffirmant la volonté et l'engagement de leurs gouvernements de continuer à mener des actions conjointes pour renforcer la coopération dans ce domaine et garantir un flux régulier, ordonné et sûr des voyageurs.

Source: Prensa Latina

