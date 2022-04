Cuba : Reprise limitée des services consulaires à La Havane

La Havane, 6 avril, (RHC)- L'ambassade des États-Unis à Cuba a annoncé ce mercredi la reprise limitée de ses services consulaires à La Havane à partir du mois de mai.

En 2017 et sous prétexte de troubles de santé de ses fonctionnaires à cause de soi-disant attaques acoustiques, une thèse écartée par des scientifiques des deux côtés et par des rapports officiels de Washington, l’administration Trump a décidé de fermer les services consulaires à La Havane.

Le site officiel de l’ambassade des États-Unis à Cuba a précisé ce mercredi que la priorité sera accordée aux demandeurs de visa ayant prouvé leurs liens parentaux avec des ressortissants nord-américains.

La mission diplomatique a fait savoir que toutes les autres catégories de visas d'immigrant seront programmées et statuées (sic!) à Georgetown et ne pourront pas être transférées dans la capitale cubaine.

Ces cinq dernières années, les Cubains ont été contraints de se rendre dans des pays tiers pour toutes leurs formalités administratives, ce qui augmente les coûts et sans aucune certitude d'approbation.

Source: Prensa Latina

