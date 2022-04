Équateur : Risque de persécution judiciaire de Jorge Glas

L’équipe de défense internationale de l’ancien vice-président de l’Équateur Jorge Glas a envoyé jeudi une communication urgente à deux rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour dénoncer d’éventuelles tentatives de persécution judiciaire de son client.

Le rapport a été présenté au rapporteur spécial sur l’indépendance des magistrats et des avocats et au rapporteur spécial sur le droit de toute personne à jouir du plus haut niveau possible de santé physique et mentale.

Dans le document, on précise : « Après que lui ait été accordé l’habeas corpus, il y a des risques que les actions de persécution judiciaire de Jorge Glas se répètent. »

À partir de là, la communication met en évidence l’ordres donné par le président équatorien Guillermo Lasso au service national de soins intégraux aux personnes de présenter un recours contre l’habeas corpus accordé par le juge de l’unité judiciaire multi-compétente du canton de Santa Elena, Javier Moscoso.

De même, l’équipe de défense a dénoncé les affirmations du ministre de l’intérieur Patricio Carillo qui imposaient la nécessité de continuer à surveiller Glas en permanence à la suite desquelles on a interdit à l’ancien vice-président de quitter son département de Guayaquil. Sur lui s’exerce une forte surveillance qui a même violé les règles élémentaires du droit à la vie privée.

En tenant compte de ces conditions, l’équipe de défense demande que « soient adoptées les mesures nécessaires pour garantir le droit fondamental à un procès juste et pour qu’on tienne compte des éléments relatifs à la détérioration importante de son état de santé physique et psychologique. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/equipo-defensa-ecuador-jorge-glas-onu-lawfare-20220414-0020.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/equateur-risque-de-persecution-judiciaire-de-jorge-glas.html