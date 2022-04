Mexique : AMLO Gagne le référendum révocatoire

Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, restera à son poste jusqu’en 2024 après avoir gagné de manière écrasante la consultation de révocation de mandat réalisée ce dimanche, la première organisée dans l’histoire du pays.

L’institut national électoral (INE) a fait savoir dimanche soir que, sur la base des résultats du décompte rapide, entre 90,3 % et 91,3 % des participants à ce référendum ont voté pour que Lopez Obrador reste président du Mexique.

Cela représente environ 15 700 000 voix en faveur de l’actuel chef de l’État.

Entre 6,4 % et 7,8 % se sont prononcés pour que le mandat soit révoqué à cause d’une perte de confiance. On estime les bulletins nuls entre 1,6 % et 2,1 %.

L’organe électoral a indiqué que, selon le décompte rapide, on estime que la participation a été d’entre 17 % et 18,2 % du corps électoral. Selon la loi, pour que le processus soit contraignant, il faut une participation de 40 % des personnes inscrite sur les listes électorales.

Le conseiller présidentiel de l’INE, Lorenzo Cordova, a déclaré lors d’une conférence de presse que les décomptes continuent dans les districts et que les résultats définitifs pourraient être annoncés lundi.

Dans un message vidéo diffusé dimanche soir sur les réseaux sociaux, le président mexicain a remercié « parce que plus de 90 % des électeurs ont voté pour que je termine mon mandat (…) Plus de 15 000 000 de mexicains sont contents et veulent que je continue mon mandat jusqu’en septembre 2024. »

« Je ne vais jamais trahir le peuple du Mexique, je continue et nous allons continuer la transformation de notre pays, » a déclaré Lopez Obrador .

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/ciudadanos-lopez-obrador-coninuacion-presidencia-mexico-20220411-0002.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/mexique-amlo-gagne-le-referendum-revocatoire.html