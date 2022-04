Mexique : La Chambre des députés rejette la réforme de l’électricité 

La Havane, 18 avril, (RHC)- La réforme de la loi sur l'électricité proposée par le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, n'a pas obtenu ce lundi les deux tiers des votes requis par les députés.

Le seuil de la majorité qualifiée se situait à 334 députés pour 498 présents (sur 500 au total). Après plus de douze heures de débat, 275 députés ont voté pour et 223 contre ce projet de réforme de trois articles de la Constitution (25, 27 et 28) sur « la propriété des terres et des eaux» et l’interdiction des monopoles.

On savait à l'avance ce qui allait se passer, car sur les 334 voix nécessaires à son adoption, la coalition gouvernementale n'en avait que 277 et devait donc arracher 54 bulletins à l'opposition, qu'elle a refusé de fournir.

L'âpreté et la passion du débat ont corroboré le fait qu'il ne s'agit pas de simples désaccords sur la modification d’articles d'une loi, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et durable, l'affrontement de deux forces politiques sur l'interprétation de la souveraineté nationale et ses importantes répercussions sur l'avenir immédiat du pays.

Ignacio Mier, le coordinateur de Morena, a déclaré aux dirigeants de l'opposition qu'ils représentaient des sociétés transnationales étrangères et non les intérêts des Mexicains, ce que ces derniers ont vivement réfuté et ont tenté de démentir les accusations selon lesquelles ils étaient dominés par des hommes d'affaires liés au secteur.

Le caractère historique du débat, selon les porte-parole de Morena, réside dans l'essence historique de la réforme proposée, qui a conduit les deux parties, dans le vieux style libéral et conservateur, à s'engager dans une discussion de fond dans laquelle il est impossible de garder son masque.

Selon certains médias, ce qui se passe désormais dans le secteur de l'énergie dans son ensemble, y compris le pétrole et le lithium, sera au centre des événements politiques et économiques, pour le meilleur ou pour le pire des groupes opposés.

Selon des observateurs proches du Congrès, il existe une réalité que l'on ne peut ignorer: ce gouvernement, ratifié lors du récent référendum révocatoire, dispose encore de deux ans et demi pour atteindre les objectifs de la réforme de l'électricité.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/292287-la-chambre-des-deputes-du-mexique-rejette-la-reforme-de-lelectricite-proposee-par-amlo