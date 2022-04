Mexique : Le Sénat approuve la réforme de la loi sur la mine pour nationaliser le lithium

Le Sénat du Mexique a fait savoir mardi que le projet présenté par le président Andres Manuel Lopez Obrador pour la nationalisation du lithium a été approuvé en général et dans ses articles non réservés.

Sur son compte Twitter, le Sénat a précisé que le projet a été approuvé par 87 voix pour 20 contre et 16 abstentions.

La veille, la chambre des députés avait approuvé ce projet, en général, par 298 voix pour aucune contre et 197 abstentions alors que dans le vote particulier, il y a eu 275 voix pour, 24 contre et 187 abstentions.

Le président mexicain a expliqué que cette proposition de réforme déclare d’utilité publique l’exploration, l’exploitation et la fourniture du lithium et exclut la participation d’entreprises étrangères : ainsi, aucune concession, licence, contrat ou autorisation ne accordé.

Par ce moyen, on cherche à ce que l’administration de cette ressource revienne exclusivement à l’État et pour cela, un organisme décentralisé qui se chargera du processus va être créé.

La réforme insiste sur la protection de l’exploration, de l’exploitation et de l’approvisionnement en lithium et de ses chaînes de valeur et garantit que cela ne porte pas préjudice à la santé de la population, à l’environnement ou au droit des peuples originaires.

Lors de sa conférence de presse matinale, le chef de l’État a affirmé que le lithium « est un minerai stratégique » et qu’ils vont travailler à développer la technologie nécessaire pour sa fourniture ou à l’acquérir parce que « le lithium est à nous. »

