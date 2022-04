Mexique : Les Etats-unis menacent le d’un "litige sans fin" à propos de la réforme de la production d’électricité

L'ambassadeur des États-Unis au Mexique , a assuré que le projet de loi sur la production d’électricité promu par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador fera obstacle aux investissements.

La Havane, 8 avril, (RHC)- L’ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, a assuré que le projet de loi sur la production d’électricité promu par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador fera obstacle aux investissements.

Il a dit que le gouvernement de Joe Biden respecte la souveraineté du Mexique mais il a menacé de déposer des "litiges sans fin" contre la réforme proposée par le président Lopez Obrador.

"Le gouvernement des États-Unis respecte la souveraineté du Mexique et ses processus démocratiques. C'est dans cet esprit de coopération et de respect que nous sommes préoccupés par le fait que la loi sur l'industrie de l'électricité de 2021 ouvrira probablement la porte à des litiges sans fin, générant de l'incertitude et entravant les investissements", peut-on lire dans la déclaration.

L’ambassadeur s’est d’autre part dit préoccupé par l’arrêt de la Cour suprême de Justice freinant une tentative de déclarer inconstitutionnelle (sic!) la réforme de l’industrie de l’électricité proposée par le gouvernement.

Ce faisant, le président López Obrador a remporté jeudi sa première bataille dans son projet de (sic!) donner à l'État un plus grand contrôle sur l'industrie de l'électricité.

