Nicaragua : Bogota doit cesser son ingérence dans les eaux territoriales nicaraguayennes

La Havane, 21 avril, (RHC)- La Cour internationale de justice a ordonné jeudi à la Colombie de "cesser immédiatement" toute ingérence dans les eaux territoriales du Nicaragua dans les Caraïbes.

Par neuf voix contre six, les juges de la plus haute instance judiciaire de l’ONU, ont estimé que la Colombie devait "cesser immédiatement ce comportement", et par dix voix contre cinq qu'elle avait "violé les droits souverains et juridictionnels du Nicaragua", La CIJ a par contre rejeté la demande de compensation financière formulée par Managua.

Les deux pays latino-américains n'ont pas de frontière terrestre mais une frontière maritime, sujet de tensions depuis quasiment un siècle, dans des eaux riches en pétrole et poissons.

Le Nicaragua avait amené la Colombie devant la CIJ en 2001, et gagné en 2012 plusieurs dizaines de milliers de km2 de zone économique exclusive, auparavant sous le contrôle de Bogota.

Cette décision avait été vécue comme un traumatisme par la Colombie, qui avait déclaré ne plus reconnaître la compétence de la CIJ sur les litiges frontaliers.

Le Nicaragua avait à nouveau saisi en 2013 la Cour de La Haye, arguant des violations du jugement par Bogota dans les vastes étendues maritimes.

Les juges de la Cour avaient statué en 2016 qu'elle était bel et bien compétente dans cette affaire, écartant les objections colombiennes.

