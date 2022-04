Nicaragua : L'OEA expulsée du pays

La Havane, 25 avril, (RHC).- L'Alliance bolivarienne pour les peuples de Notre Amérique - Traité commercial entre les peuples (ALBA-TCP) a exprimé dimanche son soutien au gouvernement nicaraguayen suite à sa décision "souveraine" d'expulser le Nicaragua de l'Organisation des États Américains (OEA).

Le secrétaire exécutif de l'ALBA-TCP, Sacha Llorenti, a souligné sur son compte Twitter que l'institution soutient "la décision digne, cohérente et souveraine du gouvernement de réconciliation et d'unité nationale de la République du Nicaragua d'expulser l'OEA et de cesser de faire partie de ses mécanismes".

Ce dimanche, le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères Denis Moncada a ratifié la "décision invariable" (sic!) du gouvernement du président Daniel Ortega de quitter l'organisation interaméricaine, un processus entamé en novembre 2021.

Il a également annoncé qu'il retirait les lettres de créance de ses représentants auprès de l'OEA, basée à Washington.

"Cette organisation infâme n'aura pas non plus de bureaux dans notre pays. Son siège a été fermé. Le Nicaragua n'est la colonie de personne", a déclaré le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères.

Dans un communiqué, l'ALBA-TCP a également exprimé sa condamnation des "attaques et des tentatives répétées de déstabilisation" contre le gouvernement sandiniste par les États-Unis et l'OEA, qui ont promu (sic!) des mesures coercitives unilatérales dans une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures.

L'organisation a ratifié son soutien inconditionnel à la nation centraméricaine, "dans sa décision de continuer à défendre la souveraineté, la paix et les avancées notables obtenues en matière sociale, économique, de sécurité et d'unité nationale".

Source: Prensa Latina

