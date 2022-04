Pérou : Actes de vandalisme à Lima lors de manifestations de l’opposition

La Havane, 6 avril, (RHC)- Le Parquet du Pérou a ouvert ce mercredi une enquête préliminaire sur les attaques contre des bâtiments publics à la suite d'une marche de l'opposition dans le centre de Lima. L’enquête a pour but d'identifier les auteurs de ces actes criminels.

Parmi les cibles des groupes violents d'extrême droite impliqués dans les émeutes pendant la nuit de mardi, il a mentionné le siège du ministère public, le jury électoral national et le bâtiment du pouvoir judiciaire de Lima.

Il a précisé que les premières actions prévues sont de prendre les déclarations des témoins et des procureurs des corps affectés, la vérification médico-légale des dommages, et l'obtention des enregistrements des caméras de sécurité de la municipalité de Lima et des entreprises privées proches des lieux attaqués.

Onze personnes arrêtées en flagrant délit font l'objet d'une enquête pour vandalisme et sont accusées des délits de dommages aggravés et d'émeute, ainsi que de vol aggravé.

Des reporters et d'autres témoins ont observé l'activité violente de vandales et de groupes de choc d'extrême droite composés de civils et d'anciens militaires, tels que La Resistencia, qui n'ont toutefois pas été capturés par la police.

Les locaux les plus touchés ont été ceux de la Cour suprême de Lima, où (sic!) les agresseurs ont forcé l'entrée, dans une opération planifiée et non improvisée, selon la présidente du Pouvoir judiciaire, Elvia Barrios.

Elle a déclaré que les criminels ont pris des ordinateurs contenant des informations sur les procès en cours, bien qu'il existe des copies de sauvegarde, et ont essayé de mettre le feu au sous-sol, où se trouvent des milliers de dossiers de divers procès.

D'autre part, le ministre de la Défense, José Gavidia, a déclaré que les émeutes de mardi ont donné lieu à 15 arrestations et à (sic!) 30 policiers blessés et hospitalisés.

José Gavidia a confirmé la mort d'un manifestant abattu lors des barrages routiers tenus par les travailleurs des exploitations agro-exportatrices pour de meilleurs salaires dans la région d'Ica, dans le sud du pays.

Source: Prensa Latina

