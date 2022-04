Pérou : Projet de réduction de la durée du mandat du président

Des groupes de députés péruviens dont certains du parti au pouvoir Pérou Libre ont présenté jeudi plusieurs projets de réforme de la Constitution destinés à réduire la durée du mandat du président Pedro Castillo et du Parlement jusqu’en 2023 avec des élections anticipées pour élire leurs successeurs.

Un groupe du parti au pouvoir a présenté un projet de loi qui propose de réduire la durée du mandat du président Castillo à seulement deux ans, jusqu’au 28 juillet 2023, après qu’il ait été élu en 2021 pour cinq ans.

Le projet de loi dont l’auteur est le député Pasión Davila a été présenté jeudi au Congrès et propose une réforme de la Constitution pour modifier la durée du mandat du chef de l’État, de la vice-présidente, Diana Boluarte et des 130 membres du Congrès élus aux élections générales de l’année dernière.

il y a seulement trois jours, le président Pedro Castillo a envoyé au Congrès un autre projet de réforme de la Constitution destiné à organiser un référendum en octobre de cette année pour consulter la population sur la convocation d’une Assemblée Constituante destinée à rédiger une nouvelle Constitution.

Selon les membres du parti de gauche, l’intérêt de réduire le mandat du président est dû à la crise de légitimité qui existe dans le domaine politique, comme ils l’ont dit dans l’exposition des motifs de leur projet de loi.

De plus, ils ont cité des enquêtes dans lesquelles le 60 % de la population soutiennent des élections anticipées et envisagent la nécessité d’aller vers une transition démocratique pour sortir de l’affrontement politique entre l’Exécutif et le Législatif.

Les partisans de Pérou Libre au Congrès qui ont présenté cette initiative affirment que cette règle renforcera le système politique et démocratique péruvien car la réduction de la durée du mandat du président et du Congrès est une issue constitutionnelle et démocratique.

De même, ils affirment qu’ils cherchent à renforcer la légitimité dans la représentation et dans la conservation des charges des autorités élues par le vote populaire.

Pendant ce temps, la députée d’opposition Digna Calle a aussi présenté jeudi un projet de réforme de la Constitution comme Podemos Pérou qui est destiné à réduire la durée du mandat du président et des membres du Parlement jusqu’en juillet 2023 et propose d’avancer les élections au mois de mars de la même année. Calle a souligné que la raison de cette initiative est la crise politique que traverse le pays, le mécontentement des gens et les troubles provoqués par les protestations sociales.

Elle a ajouté que la proposition destinée à ce que le nouveau président et les nouveaux députés prennent le pouvoir en juillet 2023 permettrait une issue pacifique à la crise politique et économique que traverse le Pérou depuis que Castillo est président.

Castillo, un maître d’école dirigeant syndical de gauche a gouverné au milieu d’une instabilité politique sans précédent depuis qu’il a été investi. Il est passé par quatre cabinets différents et a survécu à deux tentatives de procès politique en seulement neuf mois de mandat.

