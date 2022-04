Pérou : Projet de référendum sur l'Assemblée Constituante 

Le 25, le Gouvernement péruvien a présenté au Congrès (Parlement) un projet de loi de réforme visant à permettre l'élection d'une Assemblée Constituante, au milieu d'une campagne médiatique et politique, avec des présages de rejet de l’organe législatif.

Le projet, signé par le président Pedro Castillo et le Premier ministre Aníbal Torres, matérialise l'annonce faite par le président la semaine dernière lors d'un dialogue avec les organisations sociales de la région du sud des Andes de Cusco.

La proposition a un caractère urgent, le traitement préférentiel du Congrès et de Torres s’explique par le fait qu'elle reflète le sentiment recueilli dans les dialogues avec les dirigeants sociaux de l'intérieur, après des protestations qui demandaient entre autres choses une nouvelle Constitution.

Le Premier ministre a fait valoir que la réforme comporte deux parties, la première étant le référendum sur la question de savoir si les citoyens veulent ou non une Constituante, une consultation simultanée avec les élections régionales et municipales du 2 octobre, sans que cela les perturbe.

Alors, on pourra convoquer l'Assemblée Constituante qui rédigera la nouvelle Constitution, et une fois le texte fondamental achevé, il y aura un nouveau référendum sur son approbation et pendant les débats, le Congrès restera en fonctions.

Torres a également indiqué que l'Assemblée aura un caractère populaire et plurinational et une parité entre les sexes (nombre égal de femmes et d'hommes) et comptera 130 membres.

Sur ce total, 40 % représenteront les partis, 30 % seront indépendants, 26 % représenteront les peuples autochtones et 4 % représenteront des organisations de personnes d'afro-descendants.

Le Premier ministre a souligné que l'Assemblée Constituante donnerait au pays la stabilité au milieu de la crise et a démenti les affirmations de l'opposition qui allégue que le Gouvernement rédigerait la nouvelle loi des lois.

Quelques heures plus tôt, la présidente conservatrice du Parlement péruvien, Maricarmen Alva, s'est catégoriquement opposée au projet de referendum et a allégué qu'il n'était pas dans l'intérêt du peuple parce qu'il s'agit d'une manœuvre de diversion et elle a soutenu que le président Castillo n'a pas la capable de gouverner, un argument récurrent de la droite conservatrice.

De son côté, le député Bernardo Quito, du parti qui partage le pouvoir, Pérou Libre, a qualifié l'attitude d'Alva et d'autres politiciens néolibéraux de désespérée, à cause de leur rejet de tout changement.

La présidente de la Commission constitutionnelle du Congrès, Patricia Juárez, d'extrême droite, a condamné le projet de réforme, affirmant que le problème est Castillo, et que le président doit démissionner.

Elle a annoncé qu'un groupe de membres du Congrès ayant la même position préparait un projet de loi visant à réduire le mandat de cinq ans pour l'expulser du palais du Gouvernement.

L'ancienne candidate à la présidence du Pérou soutient le référendum sur la Constituante

L'ancienne candidate à la présidence Verónika Mendoza a soutenu aujourd'hui le projet du Gouvernement pour un référendum sur une Assemblée Constituante, quelles que soient les différences avec le président Pedro Castillo, a-t-elle déclaré.

« La nécessité d'une nouvelle Constitution est une revendication légitime de larges secteurs du pays et, en outre, la grave crise confirme que c'est le moment, » a déclaré la présidente jusqu'à il y a peu, du Mouvement Nouveau Pérou (NPP).

« Je soutiens le référendum, mis à part le fait que le président Pedro Castillo a proposé un référendum sur le sujet "plus comme une bouée de sauvetage que par conviction",a-t-elle déclaré en faisant allusion à la situation à laquelle le président est confronté en raison du siège de l'opposition et de ses propres erreurs.

« Nous savons que le Congrès fera tout son possible pour le bloquer, il est donc essentiel que ce débat ne soit pas enlevé "dans les hautes sphères", mais que les citoyens s'impliquent, que les forces du changement se mobilisent", a-t-il averti.

Mendoza a rappelé que lors de la campagne électorale, elle avait également proposé un référendum pour que le peuple décide s'il voulait ou non une nouvelle Constitution, pour remplaer la Constitution néolibérale approuvée en 1993 sous le Gouvernement brutal d'Alberto Fujimori.

« Je ne comprends pas comment certains s'opposent à une nouvelle Constitution née d'un référendum dans lequel le peuple décide. Je ne sais pas comment ils peuvent défendre becs et ongles une Constitution née d'un coup d'État, » a-t-elle déclaré à propos du rejet de l'initiative par l'extrême droite et ses alliés centristes.

Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi lundi et l'a envoyé au Parlement, pour qu’il invite le peuple à décider lors d'un référendum s'il accepte ou non une Assemblée Constituante et pour que le Congrès ajoute l'option de l'Assemblée Constituante à l'actuelle Constitution.

La consultation des citoyens aura lieu le 2 octobre en même temps que les élections régionales et municipales, sans interférer avec elles et avec un scrutin séparé, tandis que l'Exécutif a laissé la question entre les mains de l'Assemblée législative.

Pour sa part, la communicatrice et analyste Laura Arroyo a rejeté l'argument selon lequel les sondages montraient que la nouvelle constitution était rejetée et a noté que les récentes manifestations sociales exigeaient la modification de la loi fondamentale.

Notant que la plupart des médias ont ignoré ces événements, elle a averti qu' « un sujet n'est pas effacé parce que nous n'en parlons pas, mais il devient plus aigu. »

"Rien de mieux que d'ouvrir le débat parce qu'il y a des voix qui exigent que ce débat soit ouvert. Et, évidemment, s’ils sont si sûrs qu'il ne s'agit pas d'une demande majoritaire, qu’ils ne s’inquiètent pas et dorment paisiblement, ils pensent que le non gagnera sûrement, n'est-ce pas ? » a-t-il ajouté.

