Pérou : Qu’étudient les laboratoires des Etats-Unis au Pérou, en Ukraine et dans le monde ?

Par Melissa Rubio Castillo

Dans la situation mondiale de guerre et de crise, une information d’intérêt mondial est passée inaperçue. Selon une présentation des Etats-Unis à la réunion des Etats Membres de la Convention sur les Armes Biologiques (BWC) en 2021, ceux-ci possèdent 26 laboratoires et autres installations « de coopération » en Ukraine.

L’information publiée dans Anadolu Agency de Turquie dit : « Le département de la Défense des Etats-Unis contrôle 336 laboratoires biologiques dans 30 pays du monde sous le nom de « coopération pour réduire les risques de biosécurité et renforcement de la santé publique mondiale, » selon les déclarations faites par le porte-parole du ministère des affaires étrangères de la Chine, Zhao Lijian, lors d’une conférence de presse à Pékin à la mi-mars.

Pour leur part, des fonctionnaires russes ont dit que la Russie a trouvé plus de 30 laboratoires biologiques dépendant des Etats-Unis en Ukraine et que le matériel important a été détruit en urgence mais qu’il s’y trouve encore des traces de peste, anthrax et d’autres agents pathogènes.

Même si les Etats-Unis, au début, ont qualifié cette information sur la guerre biologique en Ukraine de « fausse », le 8 mars, la sous-secrétaire d’État pour les affaires politiques, Victoria Nuland, a admis qu’il existait des « installations de recherche biologique » financées par les Etats-Unis.

Selon un accord de 2005 entre les Etats-Unis et l’Ukraine, les représentants du département de la Défense des Etats-Unis sont autorisés à participer à toutes les activités en relation avec les installations ukrainiennes et l’Ukraine a interdiction de divulguer des informations que les Etats-Unis considèrent comme « sensibles. »

L’ information publiée montre que des dizaines de laboratoires biologiques en Ukraine ont fait des opérations sur ordre du département de la Défense des Etats-Unis, que les Etasuniens ont investi plus de 200 000 000 de $ dans ces activités de laboratoire et que les recherches des Etats-Unis avaient pour but d’établir des mécanismes destinés à propager secrètement des virus mortels. Sommes-nous en train de parler d’armes biologiques ?

En 2020, Interfax-Ukraine a fait savoir que le service de sécurité de l’Ukraine avait qualifié de « fausses informations » les publications sur les réseaux sociaux qui affirmaient que les Etats-Unis avaient des laboratoires d’armes dans le pays. Le service de contre-espionnage connu sous le nom de SBU a dit que Washington et Kiev travaillaient à contrecarrer un éventuel terrorisme biologique.

Un laboratoire dans notre forêt péruvienne

En tenant compte de cette révélation qui n’a pas été diffusée dans les médias de masse, il est important de faire savoir qu’au Pérou, il existe un laboratoire à Iquitos et à Puerto Maldonado.

“NAMRU 6” est le nom d’une unité militaire connectée au département de la Défense et au

Pentagone des Etats-Unis et à la marine péruvienne et au ministère de la Défense du Pérou.

“NAMRU 6” est le seul commando militaire des Etats-Unis en Amérique du Sud et a pour mission officielle d’identifier les maladies infectieuses qui menacent la santé publique et militaire et de développer et d’évaluer des interventions et des produits destinés à réduire ces menaces.

“NAMRU 6” possède 143.182ft²= 13.30204m² de laboratoire et de bureaux à Lima, 5.000ft²= 0.4645152m² à Iquitos et 2000ft²= 185.8061m² de laboratoires à Puerto Maldonado.

NAMRU 6, à Lima, possède des installations de bio-sécurité de niveau 3 (BSL-3) alors que les installations des 2 autres laboratoires sont de niveau de biosécurité 2 nominal. L’installation de Lima comprend aussi un viver pour l’expérimentation sur les animaux qui dépend de l’association pour l’évaluation et l’accréditation certifiée du laboratoire animal Care International (AAALAC).

2 de ses objectifs au Pérou sont d’analyser les recherches d’agents prophylactiques comme des vaccins et des médicaments contre les maladies infectieuses tropicales qui causent de la mortalité ou de la morbidité grave aux militaires étasuniens et, en général, le corpus d’étude est des maladies « orphelines » avec peu ou pas d’investissement des principales compagnies pharmaceutiques et des infectiosn parasitaires comme al malaria, des maladies virales comme la dengue et des maladies bactériennes.

Le second objectif officiel est « d’améliorer la santé publique et les infrastructures médicales militaires des pays hôtes ainsi que d’aider à la surveillance des épidémies en fournissant la capacité de réaction du laboratoire pendant les pandémies. »

Pourquoi tant de secrets ?

Face à ce que nous venons de dire, plusieurs questions se posent, par exemple : Pendant la période de quarantaine lors de la pandémie de COVID-19, la présence du laboratoire du NAMRU à Puerto Maldonado et Iquitos a-t-elle profité au pays ? Quels sont les résultats des recherches effectuées tout au long des années dans notre pays ? Quelle sorte de recherches réalise-t-on sur les animaux dans notre forêt?

Etant donné qu’on ne peut pas obtenir d’informations publiquement, une autre question surgit : Qu’est-ce qu’on cherche réellement dans notre pays et pourquoi ? Quelles informations confidentielles dans le domaine de la santé publique ne permet-on pas de divulguer ? Peut-être les découvertes faites leur servent-elles à un autre projet secret de l’État ?

Malheureusement, les actions réalisées l’ont été dans le secret propre aux opérations des forces armées péruviennes à tous les niveaux sous prétexte de sécurité nationale qui possèdent le record d’être la seule instance militaire en Amérique Latine à être sous commandement nord-américain.

Le projet NAMRU- 6 est totalement hors de contrôle du Gouvernement péruvien car ses membres jouissent du privilège de l’immunité et par conséquent quelles qu’elles soient, restent dans le domaine de l’impunité la plus absolue.

L’État péruvien devrait assumer sa souveraineté en exerçant le contrôle qu’il doit sur NAMRU 6 en faisant savoir sous sa responsabilité si ses activités sont conformes à la loi.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/24/peru-que-estudian-los-biolaboratorios-de-ee-uu-en-peru-ucrania-y-el-mundo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/perou-qu-etudient-les-laboratoires-des-etats-unis-au-perou-en-ukraine-et-dans-le-monde.html