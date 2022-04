Pérou : Redresser la barre

Milciades Ruiz

Le tour néolibéral tracé par le ministère de l’économie et que le Gouvernement actuel a fait sien dans le cadre économique multi annuel pour sa période de mandat avait des présupposés, des projections qui, aujourd’hui, ont changé. Le budget fiscal 2021-2022 demande aussi à être restructuré conformément au nouveau panorama mondial et à ses effets sur notre pays.

Tout indique qu’il va y avoir un nouvel ordre mondial après la guerre hégémonique. Dans cette perspective, les priorités stratégiques et les besoins devraient être reclassés car les priorités et les nécessités ont changé. Les tendances signalent des dangers très importants qui nous obligent à des décisions préventives et à préparer notre défense pour nous protéger. La faim et la délinquance s’aggraveront mais on ne s’attaque pas aux causes qui les provoquent.

Quand le néolibéralisme s’est rendu maître du Pérou, toutes les entreprises d’État ont été démantelées même celles d’engrais. Maintenant qu’ils nous manquent, nous pensons à nouveau à avoir notre industrie propre de matières premières pour la sécurité alimentaire. Le néolibéralisme et la corruption nous ont amené sur le chemin de l’importation d’aliments et la production nationale de blé a été démantelée ainsi que ses installations pour la farine. Aujourd’hui nous avons d’immenses champs abandonnés à cause de la migration que cela a causé.

Toutes les prairies des hauts plateaux des Andes sont dépeuplés de troupeaux de bovins et de moutons qui ont été déplacés par la consommation de poulet élevé industriellement qui non seulement augmente sans arrêt notre dépendance au maïs importé mais détruit nos bois pour fournir du charbon aux poulaillers. Et cette habitude de consommation de produits importés augmente jour après jour avec l’augmentation de la population.

Le prix élevé du pain, des pâtes et d’autres dérivés du blé importé, nous fera peut-être réfléchir pour récupérer ce que nous avons perdu et cela signifie modifier les présupposés macro-économiques et le budget fiscal en vue d’assumer les conséquences du conflit qui chaque jour implique plus de domaines. Alors, en pensant à ce qui vient, nous devons donner un coup de timon pour redresser la barre.

Pour le moment, la Russie résiste à l’énorme charge du bloc occidental dirigée par les États-Unis sans avoir besoin de demander son aide à la Chine avec laquelle elle a un traité de défense mutuelle. Mais le moment pourrait venir et la Chine a tout préparé pour cela. Déjà les menaces fusent pour le cas où elle apporterait son aide à la Russie. Il y a pire, la crainte que le conflit s’étende et devienne une troisième guerre mondiale et chaque puissance cherche à gagner du temps pour forcer un dénouement qui la favorise.

Si seulement avec les sanctions contre la Russie nous souffrons tant, il faut imaginer ce que ce serait si la Chine était l’objet de sanctions identiques. La Chine est notre meilleur client pour nos ventes et nos achats. 62 % de nos exploitations minières vont dans ce pays, 18 % des projets miniers sont des projets d’investissement chinois, en plus des investissements dans l’énergie, le commerce, les communications et d’autres. Nous utilisons beaucoup de produits Huawei et le blocus de la Chine nous causera beaucoup de maux.

Selon un rapport du Centre d’enquête d’ADEX, en 2022, la Chine a été le principal fournisseur du Pérou avec 29,6 % du total importé. Les ordinateurs et les tablettes ont été les principaux produits importés avec une hausse de 13,8 % en mars 2022.

Nous avons battu notre record d’importations. Le rapport d’ADEX dit : « Exception faites des hydrocarbures, Corporation Acéros Arequipa S.A. (sidérurgie–métallurgie) a été la plus importante importatrice avec 256 100 000 de dollars étasuniens à cause d’achats plus importants de ferraille et de fer, majoritairement de la Chine. » Le secteur de la construction serait le plus affecté Et les prix augmenteraient.

Il y a des raisons suffisantes pour reprogrammer le budget actuel et considérer tout cela dans le nouveau budget fiscal qui sera présenté en août. Déjà les organismes internationaux prévoient une récession économique dans toute l’Amérique latine et que le Pérou aurait à peine une croissance de moins de 3 %. Cette paralysie accentuerait le mal-être social. Alors il faut prendre les bonnes mesures, y compris les mesures fiscales envers les bénéfices des uns pour contrebalancer les carences des autres.

Redresser la barre, et aussi corriger les politiques de l’État. Dans une nouvelle perspective, nous devrions corriger l’appauvrissement, la décapitalisation et d’absence de rentabilité agricole parce que cela se répercute sur la sécurité alimentaire du pays. Nous sommes en pleine récolte de pommes de terre et après six mois de travail dans de très mauvaises conditions dans une géographie rude, l’agriculteur, on le paye 0,50 sols le kilo.

Mais pendant les trois premiers mois de 2022, le Pérou a importé, en particulier d’Europe 7 005 973 kg de pommes de terres pré-frites pour une valeur de 6 899 076 $ étasuniens (Alicorp SAA avec 126 482 $ étasuniens), ce qui équivaut à les payer un dollar le kilo. Cela vous paraît-il rationnel ? Et cela, alors que nous avons un président qui a fait officde de paysan.

Il y a pire, de multiples raisons pour corriger nos projections en redressant la barre du pays. Depuis que nous avons lâché la barre de la patrie originaire, nous avons dévié. Nous avons perdu le contrôle de ce qui était à nous et le sort des générations historiques a toujours dépendu de conducteurs qui répondent à des intérêts différents de ceux de notre pays.

Nous nous perdons dans des débats stériles alors que le bateau dérive. Nous sommes aussi coupables de ce qui arrive que de ce qui arrivera parce que nous sommes permissifs. Nous ne faisons que regarder le mur et nous lamenter : ne pensez-vous pas que nous devrions changer d’attitude et être plus acteurs de notre histoire ? Ou non.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/peru-enderezar-el-timon/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/perou-redresser-la-barre.html