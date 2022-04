Venezuela : Ivan Duque prévoit d’assassiner des militaires au Venezuela

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro a dénoncé samedi lors du congrès du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) son homologue colombien Ivan Duque parce qu’il est en train d’orchestrer un plan destiné à assassiner des policiers et des militaires au Venezuela.

« Ivan Duque s’en va et il est désespéré. Pour faire des dégâts au Venezuela, il a activé des plans avec des bandes de délinquants par états et infiltrés par la frontière, des groupes de mafieux qui viennent attaquer des policiers et des militaires, la force publique vénézuélienne.»

En même temps, le chef d’État a affirmé que le renseignement a recueilli des informations et est en alerte face à toute attaque, « Nous, nous suivons ces plans avec le renseignement stratégique, policier et populaire, » a-t-il déclaré.

« J’appelle tous les ministres, les gouverneurs et les maires à être en alerte pour neutraliser et vaincre les plans qui viennent du gouvernement trafiquant de drogue de Colombie. »

Selon le président Maduro, en plus des assassinats sélectifs de policiers et de militaires vénézuéliens, le plan orchestré par Duque serait dirigé vers le système électrique national (SEN) et le service d’eau potable.

« Les cellules d’extrême droite continueront à freiner le processus de récupération et de croissance au Venezuela, » a déclaré le chef de l’État.

Dans le cadre du cinquième congrès du PSUV, le président Maduro a félicité les militaires pour leur travail et les a appelés à renforcer l’union : « le Venezuela, aujourd’hui, est un pays totalement libre, souverain et indépendant et nous allons construire la prospérité économique, » a-t-il déclaré.

