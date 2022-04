Venezuela : Le consulat du Venezuela en Colombie vandalisé

Le Gouvernement bolivarien exige que les autorités colombiennes respectent et protègent le quartier général diplomatique.

Le ministère des Relations Extérieures du Venezuela a dénoncé dans un communiqué officiel le vandalisme contre le siège de son consulat à Bogota, la capitale colombienne.

« L’absence de gardien et de protection de ce siège consulaire viole les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires dont les deux États font partie, dans ses articles 22 et 45, » a souligné le document officiel.

La chancellerie vénézuélienne a souligné que ces actes sont illégaux et sont accomplis de manière permanente : « l'État hôte est engagé dans une violation flagrante et répétée des règles essentielles sur lesquelles reposent les relations diplomatiques par action ou par omission. »

Le Gouvernement bolivarien exige que les autorités colombiennes respectent et protègent les sièges diplomatiques et consulaires du Venezuela, comme indiqué dans le communiqué de la chancellerie.

Le siège du consulat général de la nation bolivarienne est situé sur l’autoroute nord et 105 de la ville de Santa Fe de Bogotá et l'incendie s'est produit hier matin, lundi 18 avril 2022.

La chancellerie de la Colombie n'a pas encore émis de communiqué expliquant ce qui s'est passé, et les autorités policières n'ont pas non plus rendu compte de ce qui s'est passé au consulat vénézuélien.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/19/venezuela-vandalizan-sede-del-consulado-bolivariano-en-colombia/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/venezuela-le-consulat-du-venezuela-en-colombie-vandalise.html