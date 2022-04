Venezuela : Le président Maduro rencontre des représentants de l'Alliance démocratique et du Forum civique

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a eu mardi deux réunions différentes, l'une avec des députés du groupe Alliance Démocratique de l'Assemblée Nationale (AN), l’autre avec des membres du Forum Civique, une plateforme qui coordonne les organisations de la société civile vénézuélienne dans le contexte de l'élargissement du processus de dialogue national.

Les deux réunions ont eu lieu dans le salon Simón Bolívar du de Palais Miraflores, à Caracas.

A la réunion avec l'Alliance Démocratique ont participé des parlementaires et des représentants des partis politiques d'opposition : Timoteo Zambrano, secrétaire général de Cambiemos ; Bernabé Gutiérrez, secrétaire général d'Action Démocratique ; Luis Parra, président de Primero Venezuela ; Luis Romero, secrétaire général d'Avanzada Progresista ; Juan Carlos Alvarado, secrétaire général du COPEI ; Alfonso Campos, secrétaire général d’El Cambio et José Brito, député de Primero Venezula.l

Le président du Parlement national, Jorge Rodríguez, ainsi que la députée Cilia Flores de Maduro, épouse du chef de l'État, et le député Nicolás Maduro Guerra, ont assisté à la réunion pour le groupe du Bloc de la Patrie.

A la réunion avec le Forum Civique ont participé la membre du Mouvement Citoyen Dale Letra, Mariela Ramírez ; la présidente d'Acción Solidaria, Feliciano Reyna ; le président de l'Académie nationale de médecine, Enrique López Loyo; l'ancien président de FEDECÁMARAS, Ricardo Cusanno ; le membre de l'Observatoire Electoral Vénézuélien, Luis Lander ; le dirigeant de Mouvement Syndical de Base (MOSBASE), Pablo Zambrano ; le président d'Unión Vecinal, William Requejo ; le directeur de Voto Joven, Wanda Cedeño, et le membre du Monitor Salud, Mauro Zambrano, ainsi que l'enseignant Juan Luis Sosa et le professeur d'université Keta Stephany.

Des organisations de défense des droits de l'homme, des universitaires, des groupes religieux, des employeurs et des syndicats se retrouvent dans le Forum Civique.

Les deux réunions ont eu lieu dans le cadre de la revitalisation du processus de dialogue national proposé par le chef de l'État le 7 mars, lorsqu'il a souligné la nécessité de "réactiver très fortement le processus de dialogue national avec tous les acteurs politiques, sociaux, économiques, religieux et culturels du pays". À ce sujet, il a souligné que le dialogue aura un caractère plus inclusif afin d'unir les forces dans la construction du pays et de renforcer les garanties pour tous les processus à venir, pour la paix, pour le rétablissement et la diversité politique du Venezuela.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/04/presidente-maduro-sostuvo-encuentro-con-representantes-de-la-alianza-democratica-y-el-foro-civico/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/venezuela-le-president-maduro-rencontre-des-representants-de-l-alliance-democratique-et-du-forum-civique.html