Venezuela : Nomination de nouveaux magistrats à la Cour suprême de Justice

La Havane, 26 avril, (RHC)- L'Assemblée nationale vénézuélienne a nommé mardi de nouveaux juges à la Cour suprême de justice, conformément aux dispositions de l'article 264 de la Constitution de la République du Venezuela.

L'organe législatif a indiqué que 20 magistrats ont été élus et approuvés à l'unanimité, et que les responsabilités d'inspecteur général des tribunaux et de directeur de l'École nationale de la magistrature ont également été sélectionnées.

«Il semble que 2022 soit l’année de la justice au Venezuela » a souligné le député Diosdado Cabello lors de la présentation des nouveaux magistrats et il a annoncé que la justice viendra très bientôt à ceux qui ont appelé aux invasions, à ceux qui ont volé les ressources du Venezuela».

"Nous espérons que cette nouvelle magistrature garantira aux Vénézuéliens une administration immédiate, opportune et équitable", a déclaré le vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV).

Source: TeleSur

