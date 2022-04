Venezuela : pourquoi le Venezuela n’a pas pu voter à l’ONU

Beaucoup se seront demandé pourquoi le Venezuela, un allié stratégique de la Fédération de Russie, n’a pas voté hier en faveur de la nation euro-asiatiques alors que se décidait à l’ONU sa suspension du conseil des droits de l’homme.

L’organisation SURES une ONG vénézuélienne qui se consacre à la défense des droits de l’homme à partir d’une vision critique et émancipatrice, a précisé les raisons pour lesquelles le Venezuela n’a pas pu voter.

« Les règles de l’ONU établissent que les Etats membres doivent prendre en charge les dépenses de l’organisation et suspend le droit de vote des pays qui ont des dettes dont le total serait égal ou supérieur au total des contributions des 2 années précédentes, » indique l’ONG.

Actuellement, le Venezuela doit à l’organisation un total de 38 850 761 $ correspondant au paiement de son adhésion pour l’année 2021 qui n’a pas pu être payée à cause des « sanctions » imposées par le Gouvernement étasunien. C’est la raison pour laquelle le droit de vote du Venezuela a été suspendu en janvier de cette année.

Selon l’organisation SURES, le pays a également perdu son droit de vote à l’assemblée générale à d’autres occasions, à cause d’un retard dû au blocus pris dans les engagements financiers. « En 2017,2 1018 et 2020, le Venezuela est tombé sous le coup de l’article 19 de la Charte pour non paiement des dépenses opérationnelles, » précise-t-elle.

Mais le Gouvernement du président Nicolas Maduro n’a pas cessé de chercher à honorer ses engagements financiers envers l’organisme multilatéral. En 2020, il a cherché à obtenir du comité des contributions de l’assemblée générale une exemption de paiement des quotas mais cette demande a été bloquée, évidemment, par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/venezuela-por-que-no-puede-votar-en-la-onu/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/venezuela-pourquoi-le-venezuela-n-a-pas-pu-voter-a-l-onu.html