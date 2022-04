Venezuela : Un plan de déstabilisation ourdi par Ivan Duque contre le Venezuela

La Havane, 3 avril, (RHC)- Le président Nicolas Maduro a dénoncé cette fin de semaine un plan de déstabilisation ourdi par son homologue colombien, le président Ivan Duque contre le Venezuela.

Dans un message téléphonique adressé aux participants à la première réunion nationale des activistes du «Mouvement Nous sommes le Venezuela» Nicolás Maduro a assuré avoir reçu, des informations directes sur une réunion tenue à Bogotá entre le chef d'État colombien et des secteurs extrémistes pour élaborer des stratégies de déstabilisation incluant des attentats et des sabotages.

«Ils ont reçu l'ordre de Duque de multiplier les attaques terroristes contre les services publics et les sabotages de la vie sociale vénézuélienne, avant qu'il ne quitte la présidence le 7 août», a-t-il souligné.

Le président vénézuélien a expliqué que la cible des attaques seraient notamment le système national d'électricité et le service d'adduction eau et que le grand but serait de saboter le redressement et la croissance économique du pays sud-américain.

A cet égard, Nicolas Maduro a demandé aux forces de sécurité, au Pouvoir populaire et à la classe ouvrière de rester vigilants et de protéger le fonctionnement des services publics.

Source: Prensa Latina

