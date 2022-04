Venezuela : Une cinéaste française fait l’éloge des politiques sociales du Venezuela

La remise de titres de propriété de terre au Venezuela est encore un sujet de discussion dans beaucoup de pays car il s’agit d’une politique sociale jamais vue dans l’histoire universelle comme l’a affirmé la cinéaste française Marie Dault durant la présentation de son long-métrage « Chronique d’une terre volée »(2020).

« Il est admirable de voir comment un Gouvernement aide son peuple en remettant des titres de propriété à tout citoyen qui le demande sans le dépouiller de son logement ni l’obliger à payer une location sans option d’achat. Sur le continent européen, on n’a jamais vu cela et je doute beaucoup que nous puissions le voir car le logement est plus considéré comme une marchandise que comme un droit de l’homme, » a déclaré la cinéaste à la projection de son film à Caracas.

Elle a souligné que l’attribution de titres de propriété de la terre dans le pays est un phénomène social que « malheureusement, on ne prend pas en compte comme thème de discussion dans les parlements européens. »

« Chronique d’une terre volée » montre comment les citoyens du quartier Brisas de la Santa Cruz à Caracas obtiennent leurs titres de propriété de la terre grâce aux politiques d’État du commandant éternel Hugo Chavez Frías qui a permis la régularisation des installation illégales.

« La cinémathèque nationale a créé des espaces parfaits pour voir toute sorte de cinéma et toute sorte de contenus avec une vision large des expériences vécues par chaque personne, chaque Gouvernement, chaque époque, entre autres, et ouvre un panorama différent de celui que nous sommes habitués à voir et dans ses films comme dans ses documentaires, la vérité vécue sous de nombreuses formes est reflétée » a déclaré Carlos Labad qui assistait à la projection.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/04/229698/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/venezuela-une-cineaste-francaise-fait-l-eloge-des-politiques-sociales-du-venezuela.html