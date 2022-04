Venezuela : Une conférence internationale contre le fascisme

La Havane, 11 avril, (RHC)- Une conférence internationale s’est ouverte ce lundi à Caracas contre le fascisme.

Sur Twitter, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Félix Plasencia, a annoncé dimanche la participation de plus de 200 délégués de diverses régions du monde.

"Demain, 11 avril, débutera à Caracas le "Sommet international contre le fascisme", avec près de 200 invités des cinq continents, une réunion de trois jours pour débattre du coup d'État d'il y a 20 ans et de la réaction du peuple vénézuélien qui a ramené Chávez au pouvoir", a tweeté le chef de la diplomatie vénézuélienne.

Avec en toile de fond le conflit en Ukraine et le comportement des multinationales des médias, les organisateurs du sommet ont inclus à l’ordre du jour l’analyse de manière scientifique des formes de communication dans le monde, ainsi que l'échange d'expériences politiques.

"Nous parlerons des nouvelles formes que prend la communication, en transcendant les modèles traditionnels et en nous adaptant aux nouvelles technologies, et nous partagerons des expériences de lutte et de résistance populaire pour les temps nouveaux", indique la convocation de la conférence internationale.

Faisant allusion à l'importance du pouvoir populaire, le Sommet international contre le fascisme rappellera la restauration constitutionnelle au Venezuela en 2002, où le peuple a sauvé le Commandant Chávez, qui avait été victime d'un coup d'État par des hommes d'affaires et des groupes d'ultra-droite.

