Venezuela : Une croissance de 20 % en 2022

La banque d’investissement suisse Credit Suisse estime que le produit intérieur brut (PIB) du Venezuela, l’un des pays les plus sanctionnés au monde, aura une croissance de 20 % en 2022, un rebond qui serait stimulé par une augmentation de la production de pétrole.

L’institution modifie sa projection sur l’économie vénézuélienne pour laquelle elle avait prévu initialement une croissance de 4,5 % pour cette année.

De plus, dans les nouvelles estimations, on prévoit une expansion du PIB vénézuélien de 8 % en 2023, 3 % au-dessus de ce qui avait été prévu auparavant.

« Ce ne sont pas des erreurs de frappe ! Si nous sommes précis, cela pourrait finir par être parmi les croissances les plus solides au niveau mondial pendant ces années, » a écrit l’économiste de Credit Suisse Alberto Rojas.

L’économiste explique que ces chiffres de haute croissance ne devraient pas surprendre « après que l’économie vénézuélienne ait touché le fond en 2020. »

Une mesure pour revenir sur la dollarisation ? Qu’y a-t-il derrière le nouvel impôt sur les devises au Venezuela ?

Dans son rapport, le Credit Suisse signale aussi que la collecte d’impôts au Venezuela en terme de dollars pour cette année pourrait atteindre plus de 40 %, les importations pourraient croître de plus de 15 % et le pays pourrait enregistrer un excédent d’environ 4000 000 000 de dollars dans les comptes courants.

D’autre part, la banque d’investissement suisse a réduit son estimation sur l’inflation générale annuelle du Venezuela qui attendrait 70 % à la fin de cette année. Auparavant, elle avait estimé que cette inflation serait de 150 %.

Pendant ces dernières années, le Venezuela a vécu une hyper infraction incontrôlable, renforcée, en grande partie, par l’imposition du blocus financier et des mesures coercitives des États-Unis contre l’industrie pétrolière vénézuélienne.

Selon le Credit Suisse, la situation actuelle entre la Russie et l’Ukraine pourrait conduire à une « recomposition » dans la fourniture mondiale de pétrole, ce que soutiennent les mouvements destinés à trouver une solution à la crise vénézuélienne. De même, ils disent que le contexte est prêt pour que le président vénézuélien, Nicolas Maduro, « trouve des points communs » avec les États-Unis.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/08/venezuela-un-milagro-economico-estiman-que-la-economia-crecera-20-en-2022%EF%BF%BC%EF%BF%BC/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/venezuela-une-croissance-de-20-en-2022.html