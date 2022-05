Amérique Latine : Bolsonaro ne sait pas encore s’il participera au Sommet des Amériques

La Havane, 15 mai, (RHC)- Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a déclaré ce dimanche qu'il évaluait toujours sa participation au 9e Sommet des Amériques, le mois prochain à Los Angeles.

"Cela dépend de beaucoup de choses. Certains ont dit que je ne serais pas reçu par Biden. Mon Dieu, je suis reçu par des chefs d'État du monde entier", a déclaré Jair Bolsonaro aux journalistes.

Selon l'ex-militaire, le monde entier veut faire des affaires avec le Brésil, "vous savez pourquoi, parce qu'ils dépendent de notre nourriture pour leur sécurité alimentaire", a-t-il répondu.

Le géant sud-américain, l'un des plus grands exportateurs de produits alimentaires au monde, aura désormais une demande accrue pour ses produits en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les principaux producteurs mondiaux de blé et d’autres denrées alimentaires.

La Russie produit également d'énormes quantités de nutriments, tels que la potasse et le phosphate, ingrédients clés des engrais.

Selon les médias, bien que Bolsonaro n'ait pas encore pris sa décision, le ministère des Affaires étrangères travaille sur le scénario de sa participation au sommet.

En attendant une définition politique, l'aile diplomatique de l'administration travaille à la préparation du voyage qui, s'il se concrétise, pourrait inclure la première rencontre bilatérale entre Bolsonaro et Biden.

Selon des sources diplomatiques, une réunion de haut niveau entre les autorités des deux pays donnerait du poids et de la pertinence aux États-Unis, qui ont été fortement critiqués pour avoir décidé unilatéralement de ne pas inviter Cuba, le Nicaragua et le Venezuela au forum.

Toutefois, suite aux décisions des présidents du Mexique Andrés Manuel López Obrador, de la Bolivie, Luis Arce et éventuellement de Bolsonaro de rester chez eux, l'administration Biden fait un effort pour sauver la réunion.

Source: Prensa Latina

