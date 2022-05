Amérique latine : Comme Chávez, Lula veut créer une monnaie latino-américaine unique

L’histoire n’est pas immuable, elle dépend de la compréhension du moment vécu et de la découverte des faits. Cette pensée rend difficile de dire si tu sers plus ton pays ou le continent latino-américain. Mais Hugo Chávez avait anticipé ces problèmes cruciaux pour le développement non seulement de son pays mais aussi d’un groupe latino en Amérique du Nord.

Ce n’est pas une comparaison mais la constatation que Lula, malgré sa conviction inclusive, commence a présent à mettre en pratique les idées que Chávez et Fidel Castro considéraient comme primordiales en mettant en place l’ALBA.

Dans ses discours, Hugo Chávez demandait avec insistance « de se détourner du dollar. » En novembre 2008, avec le président Rafael Correa de l’Équateur en visite à Caracas, il avait proposé la création d’une monnaie qu’il appellerait « Sucre » acronyme de Système Unique de Compensation Régionale et qui serait utilisée par les pays de l’Alliance Bolivarienne pour les Amériques (ALBA).

« Nous faisons une proposition d’argent mais nous ne pouvons pas collecter de l’argent seuls, » avait dit Chávez à la chaîne vénézuélienne d’Etat Venezolana de télévision (VTV). Ce système comprenait initialement le Venezuela, l’Équateur, Cuba, le Nicaragua et la Bolivie.

En d’autres temps et en d’autres lieux, l’ancien président Luiz Ignacio Lula Da Silva avait défendu (30/4) répété et fait revivre Chávez en affirmant qu’il créerait une monnaie unique en Amérique latine dans le cadre de l’élargissement des relations entre les pays de la région.

Plus qu’une reconnaissance, cela montre que Chávez était en avance sur son temps. Son action politique n’a pas obtenu l’adhésion du Brésil à ce moment-là même quand il était gouverné par Lula. Le géant sud-américain a fréquemment un Congrès à majorité libérale et le président brésilien avait préféré ne pas s’engager dans cette lutte essentielle pour le continent qui, de plus, apporte des bénéfices à l’industrie et aux services régionaux, ce qui profiterait sans doute au Brésil qui a l’économie la plus importante du continent avec une demande croissante à cause des facilités qu’apporterait une monnaie unique.

« Nous allons rétablir nos relations avec l’Amérique latine. Et si Dieu veut, nous allons créer une monnaie en Amérique latine parce que il n’y a pas de dépendance envers le dollar, » a-t-il déclaré dans son discours au congrès électoral d’un parti de gauche en s’engageant dans la campagne « socialisme et liberté ». Le premier tour de l’élection aura lieu en octobre.

Cela aiderait les pays à ne pas avoir de ventes extérieures nocives à bas prix pour obtenir des dollars destinés à payer des achats ou des dettes sur le marché international dollarisé et supprimerait le change en monnaie nationale qui coûte plus à cause des taxes dans la double opération.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar info

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/brasil-lula-sigue-a-chavez-al-decir-que-creara-una-moneda-latinoamericana/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/amerique-latine-comme-chavez-lula-veut-creer-une-monnaie-latino-americaine-unique.html