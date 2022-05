Amérique latine : Déclaration finale du 21e sommet des chefs d’État et de Gouvernement de l’Alba–TCP

Nous, les chefs d’État et de Gouvernements et les chefs des délégations des pays de l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique–Traité de Commerce des Peuples (Alba–TCP) réunis à La Havane , Cuba, le 27 mai 2022, pour son 21e sommet :

1. Réaffirmons notre engagement envers le renforcement de l’Alba–TCP en tant qu’instrument d’union de nos peuples basé sur les principes de solidarité, de justice sociale, de coopération et de complémentarité économique, envers la véritable intégration régionale dirigée par la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) et envers les postulat de la proclamation de l’Amérique latine et des Caraïbes comme zone de paix.

2. Soutenons les revendications des pays de Notre Amérique pour matérialiser un changement dans les relations hémisphériques sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international en incluant les principes d’égalité souveraine, de non ingérence dans les affaires internes, de non utilisation de la force et de non utilisation de la menace de l’utilisation de la force, de résolution pacifique des controverses et de libre détermination des peuples.

3. Réaffirmons notre soutien au multilatéralisme en tant que principal instrument pour affronter les défis mondiaux complexes et à faces multiples à travers une action collective.

4. Dénonçant les prétentions de domination de l’empire sur les peuples d’Amérique latine et des Caraïbes pour diviser la région en fonction de ses intérêts hégémoniques.

5. Condamnons l’exclusion arbitraire, idéologique et motivée par des raisons politiques de plusieurs de nos pays de ce qu’on appelle le sommet des Amériques qui aura lieu au mois de juin à Los Angeles, États-Unis. Cette décision unilatérale constitue un grave recul historique dans les relations hémisphériques qui offense les peuples latino-américains et les peuples des Caraïbes.

6. Soutenons le droit de tous les pays du continent à être invités à participer à cet événement dans des conditions d’égalité et soulignons que le pays hôte de la réunion de Los Angeles n’a pas le droit d’imposer d’exclusion ou de poser des conditions qui violent leur souveraineté et leur indépendance.

7. Dénonçons aussi le traitement discriminatoire appliqué par les États-Unis en tant que pays hôte de ce qu’on appelle le sommet des Amériques à de nombreux représentants de la véritable société civile de notre continent.

8. Soulignons que ce type de réunions excluantes ne contribue pas à la résolution des défis urgents de l’intégration ni des menaces qu’affrontent la région et le monde.

9. Soutiennent la position courageuse et digne prise par des Gouvernements, des acteurs sociaux, des organisations et des peuples frères de notre continent qui ont condamné fermement et de diverses façons les exclusions de la réunion de Los Angeles.

10. Condamnons l’imposition de mesures coercitives unilatérales au Venezuela et au Nicaragua et le blocus économique, commercial et financier de Cuba qui violent les buts et les principes consacrés dans la Charte des Nations unies et le droit international.

11. Revendiquons la dignité nationale de nos peuples basée sur le respect de la pensée des grands hommes et des pères fondateurs de l’Amérique latine et des Caraïbes.

12. Soutenons les véritables efforts destinés à fomenter un dialogue respectueux, la tolérance, la coexistence pacifique et la coopération entre tous les pays des Amériques sans exception pour trouver de vraies solutions aux grands problèmes qui affectent l’hémisphère.

