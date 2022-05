Amérique latine : La CARICOM n’ira pas au sommet des Amériques si certains pays en sont exclus 

L’ambassadeur de Antigua et Barbuda aux États-Unis, Ronald Sanders, a révélé que les pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) envisageaient de ne pas participer à ce qu’on appelle le sommet des Amériques convoqué pour le prochain mois de juin à Los Angeles si l’exclusion de Cuba, du Venezuela et de Nicaragua de cette manifestation était confirmée.

Ronald Sanders a demandé jeudi, lors d’ un séminaire organisé par Internet par l’université internationale de Floride et le centre de l’Amérique latine et des Caraïbes à Washington, que soit orgnaisé un sommet entre les États-Unis et la CARICOM.

Il a fait cette demande à propos du fait que 7 ans se sont écoulés depuis qu’on a célébré le dernier sommet entre les États-Unis et la CARICOM en Jamaïque et que la politique des États-Unis envers les Caraïbes « n’a pas été efficace pendant cette période. »

Il a décrit la politique étasunienne sous la présidence de Donald Trump (2017–2021) comme « divise et tu vaincras , » en particulier à propos de Cuba et du Venezuela et il a regretté qu’il n’y ait pas eu de consultation de haut niveau sur la politique des États-Unis envers les Caraïbes depuis l’arrivée du président Joe Biden.

Selon Sanders, les États-Unis se focalisent sur le fait d’isoler Cuba et de dissuader les pays de la CARICOM d’avoir des relations avec la Chine.

De même, le fonctionnaire a affirmé que « si on continue à reconnaître (Juan) Guaidó, certains États des Caraïbes n’iront pas. Le sommet des Amériques n’est pas une réunion des États-Unis, c’est pourquoi les États-Unis ne peuvent pas décider qui est invité et qui ne l’est pas. »

En observant que les autorités de ce pays évoquent continuellement les Caraïbes comme leur « troisième frontière », il a dit que « les États-Unis devraient avoir des relations plus solides avec les pays de la CARICOM, y compris en les aidant à aborder les défis qui sont directement en relation avec eux, comme le changement climatique. »

Ces derniers jours, le président du Mexique, Andrès Manuel Lopez Obrador, a également annoncé qu’il condamnait la célébration d’un sommet sans Cuba.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/caricom-advertencia-asistencia-cumbre-americas-exclusiones-20220505-0010.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/amerique-latine-la-caricom-n-ira-pas-au-sommet-des-ameriques-si-certains-pays-en-sont-exclus.html