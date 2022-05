Amérique Latine : La CELAC et le groupe Puebla exigent un Sommet des Amériques sans exclusions

Le prochain Sommet des Américas est prévu en juin à Los Angeles.

La Havane, 3 mai, (RHC)- Le Groupe de Puebla et la CELAC, la Communauté des États de l'Amérique Latine et des Caraïbes, ont demandé un Sommet des Amériques n'excluant aucune nation, dans un message clair à ses organisateurs.

«Le groupe de Puebla invite le gouvernement du président Biden à organiser le prochain Sommet des Amériques à Los Angeles en juin, sans exclure les gouvernements du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua», souligne ce groupe politique de gauche dans un communiqué rendu public lundi.

«Laisser de côté ces pays qui ont subi les coûts sociaux de l'impact prédateur du Covid-19» n'a aucun sens, si au bout du compte le thème central du sommet sera (sic!) la gestion de la pandémie et du changement climatique dans la région.

«Tous les pays d'Amérique Latine ont besoin de la coopération internationale et des échanges économiques pour pouvoir supporter la facture sociale et s'occuper de la réactivation économique post-pandémique. Certains d'entre eux, comme Cuba, pourraient même apporter beaucoup de nouvelles expériences pour la prévention et l'éradication du virus et de ses éventuels nouveaux variants.», souligne le communique du Groupe de Puebla.

De même, le Groupe de Puebla a souligné qu'il s'agirait d'une discrimination pour des raisons idéologiques qui affecterait les possibilités de coopération régionale nécessaires pour surmonter les crises à venir.

Pour sa part, la CELAC a insisté sur le fait qu'il est essentiel de dépasser les divisions idéologiques et de se concentrer sur la recherche d'un terrain d'entente, en raison des graves conséquences que la pandémie a laissées dans la région.

Cette organisation multilatérale revendique le dialogue et la coopération comme des outils clés pour le bien-être des peuples. Pour cette raison, elle considère que ce Sommet des Amériques «représente une grande opportunité pour construire un espace de rencontre dans lequel tous les pays de l'hémisphère participent de manière ouverte et inclusive, avec l'objectif unificateur de convenir d'actions communes».

La Communauté des États de l'Amérique Latine et des Caraïbes, en particulier l'Argentine, qui en assure la présidence tournante a exhorté les organisateurs à «éviter les exclusions qui empêchent toutes les voix de l'hémisphère d'être entendues et discutées».

Source: TeleSur

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/293712-la-celac-et-le-groupe-puebla-exigent-un-sommet-des-ameriques-sans-exclusions