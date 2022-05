Amérique latine : La CELAC organise une réunion parallèle au sommet des Amériques

L’Argentine, qui assume la présidence tournante de la CELAC organise une rencontre à laquelle pourront participer des représentants de Cuba, du Venezuela et de Nicaragua, des pays exclus par Washington de la rencontre qui aura lieu du 6 au 10 juin à Los Angeles, Californie.

« L’événement se déroulera en parallèle, sans confronter les horaires, et l’esprit est de rester unis en tant que bloc, » ont indiqué des sources à Telam et elles ont précisé que les travaux diplomatiques à ce sujet ont avancé lors d’une récente rencontre entre le ministre argentin des relations extérieures, Santiago Cafiero, et son homologue mexicaine, Marcelo Ebrard.

Selon l’agence, les organisateurs ont envisagé de réaliser cette réunion de la CELAC face a l’absence des présidents Miguel Díaz-Canel (Cuba), Nicolas Maduro (Venezuela) et Daniel Ortega (Nicaragua).

Parmi les alternatives proposées se trouvent l’utilisation des plates-formes digitales et la présence à l’événement d’envoyés de ces pays au débat sur la santé du sommet des Amériques auquel on espère que pourront participer des délégation de tout le continent.

La veille, le président argentin, Alberto Fernandez, a demandé la levée des blocus imposés par les États-Unis à Cuba et au Venezuela et lancé un nouvel appel à la célébration de rencontres sans exclusions.

Selon des médias locaux, le président a reçu à la Maison-Rose le conseiller du Gouvernement nord-américain Christopher Dodd et lui a exprimé son désaccord avec les intentions de Washington d’empêcher des pays de participer au rendez-vous de juin.

Fernandez n’a pas confirmé son voyage à Los Angeles mais affirmé que « l’Argentine travaillera pour le succès d’un sommet dans lequel tous les pays seront inclus. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/28/nuestramerica-celac-organiza-reunion-paralela-a-cumbre-de-las-americas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/amerique-latine-la-celac-organise-une-reunion-parallele-au-sommet-des-ameriques.html