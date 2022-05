Amérique latine : Le Guatemala ne participera pas au sommet des Amériques

Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a annoncé mardi dans le cadre d’une manifestation à l’ambassade du Mexique qu’il ne serait pas présent au sommet des Amériques.

« Ils ne vont pas m’inviter au sommet, de toute façon j’ai déjà demandé de dire que je n’irai pas, » a indiqué le président qui a précisé que « son pays pourrait être de cette taille mais tant que je serai président de ce pays, on le respectera. On respectera sa souveraineté, » a-t-il précisé en faisant allusion à la position des États-Unis (USA) sur la réélection de la procureur générale Maria Consuelo Porras.

Il a remercié le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador qui avait commenté sa décision de ne pas assister au sommet bien que cette nouvelle « allait causer des troubles » pour ses encouragements et son soutien.

Le président Giammattei a signalé qu’il y a des routes aériennes qui vont du Guatemala à de multiples destinations au Mexique pour soutenir la collaboration entre les deux pays et il a remercié les patrons des deux pays pour leur soutien.

Pour sa part, le département d’État des États-Unis a déclaré lundi 16 mars que Maria Consuelo Porras, sous le coup de la loi des assignation de programme en relation avec des opérations étrangères et son mari Gilbert de Jesus Porras de Paz ne pourraient pas entrer sur le territoire étasunien.

D’autres présidents se sont prononcés sur leur participation au sommet des Amériques qui aura lieu du 6 au 10 juin à Los Angeles. Pour leur part, le président AndréManuel Lopez Obrador et le président de la Bolivie Luis Arce ont déclaré qu’il n’assisteraient pas à cette rencontre à cause de l’exclusion par les États-Unis de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua.

De même, le Honduras a aussi affirmé qu’il ne participerait pas au sommet et le président Alberto Fernandez s’est prononcé pour la non exclusion de pays de ce rendez-vous alors que la ministre des relations extérieures du Chili, Antonio Urrejola, a indiqué que son Gouvernement lance un appel pour rendre possible la participation de Cuba de Nicaragua et du Venezuela.

