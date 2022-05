Amérique Latine : Le Mexique travaille pour que les États-Unis invitent tout le monde au Sommet des Amériques

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a indiqué lundi qu’il travallait avec le Gouvernement des États-Unis afin qu'aucun pays ne soit exclu du prochain Sommet des Amériques qui se tiendra en juin à Los Angeles, en Californie.

Bien qu'il ait reconnu qu'il n'avait pas reçu de réponse du président Joe Biden concernant l'inclusion de toutes les nations dans la réunion de Los Angeles, le président mexicain est convaincu que le problème sera résolu de manière positive.

López Obrador est convaincu que la ville de Los Angeles « deviendra le siège mondial du dialogue et de la fraternité » lors d'un IXe Sommet des Amériques inclusif.

Il a déclaré que jusqu'à présent, le Gouvernement des États-Unis s’est montré bien disposé envers sa proposition de n’exclure personne du forum continental et il est convaincu que cette semaine la Maison Blanche répondra à cette proposition.

Il y a quelques semaines, Washington a unilatéralement exclu Cuba, le Nicaragua et le Venezuela de la réunion en Californie, à quoi le Mexique a répondu qu'il n'assisterait pas au sommet si une nation de la région était exclue.

Lors de sa traditionnelle conférence de presse au Palais national, le président a déclaré qu'il était encore temps pour le Gouvernement des États-Unis de décider d'inviter ou pas toutes les nations de la région à l'événement qui aura lieu entre le 6 et le 10 juin.

"Il y a encore du temps et on parle, on dialogue pour que tout le monde soit invité et le Gouvernement des États-Unis est bien dispos, au moins il a agi avec respect, il n'y a pas eu de rejet total et catégorique, et il reste quelques jours", a-t-il déclaré.

López Obrador a déclaré que l'invitation de toutes les nations d'Amérique donnerait l'exemple au monde sur la façon de faire de la politique et sur la façon dont cela aide à régler les différends.

"Ce que nous recherchons, c'est que ce soit le sommet du dialogue et de la fraternité, que Los Angeles devienne le siège mondial du dialogue et de la fraternité pour envoyer un bon message au monde sur l'importance de la politique, et pour résoudre nos différends en mettant de côté l’utilisation de la force, l’affrontement, en excluant", a-t-il dit.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/mexico-trabaja-eeuu-cumbre-america-incluyente-20220523-0019.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/amerique-latine-le-mexique-travaille-pour-que-les-etats-unis-invitent-tout-le-monde-au-sommet-des-ameriques.html