Amérique Latine : Les États-Unis doivent inviter Cuba au sommet des Amériques

La Havane, 2 mai, (RHC)- Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a condamné ce mardi le refus par Washington d’inviter Cuba, le Venezuela et le Nicaragua au Sommet des Amériques à Los Angeles, en Californie.

Lors de sa conférence de presse quotidienne du matin au Palais national, le dirigeant mexicain s'est demandé comment ne pas inviter tout le monde. Alors d'où viennent-ils, de quel continent, de quelle galaxie, de quel satellite ?

Mais, en plus, nous allons dialoguer, nous comprendre, être frères et sœurs, et nous devons dire non à la confrontation.

Le président López Obrador a révélé qu'il avait abordé la question de manière très directe vendredi lors de sa conversation par visioconférence avec son homologue étasunien, Joe Biden, et que ce dernier avait accepté d'y réfléchir, en espérant que l'invitation serait ouverte, et que ceux qui ne veulent pas y aller ne le feraient pas, mais que personne ne serait exclu.

Il a dénoncé le fait qu'il existe des groupes internes aux États-Unis qui s'y opposent parce qu'ils ont profité de cette politique anti-cubaine d'exclusion, ils ont obtenu de nombreux avantages politiques et économiques, mais il (sic!) suffit de profiter de la douleur et de la souffrance du peuple.

Il a cité en exemple la situation au Mexique. Imaginez, a-t-il dit, les émigrants mexicains, nos frères, comparés aux Cubains. Nos compatriotes nous aident avec plus de 50 milliards de dollars par an en transferts de fonds et cela n'a rien à voir avec l'idéologie ou les partis ou la politique, c'est une aide familiale.

Alors pourquoi ne pas donner cette possibilité aux Cubains qui vivent là-bas et qui ont des proches à Cuba. Pourquoi les étouffer ?

Je l'ai déjà dit une fois, s'ils parvenaient à leur but, à savoir qu'en raison de la situation causée par le blocus, ils pousseraient le peuple cubain contre son gouvernement, ce que je ne considère pas du tout comme faisable en raison de la dignité de ce peuple qui a résisté à cette guerre pendant 60 ans, ce serait très mesquin.

Il est temps de transformer le monde, nous ne pouvons pas continuer avec la même politique d'exclusion et d'agression, nous devons tous nous unir, rechercher le dialogue, et ne pas continuer à créer de la souffrance pour les gens à des fins politiques, a-t-il dit.

Source: Prensa Latina

