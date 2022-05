Amérique latine : Luis Arce demande un sommet des Amériques sans exclusions

Le président de la Bolivie, Luis Arce, a affirmé mercredi que tous les pays d’Amérique latine doivent être invités au neuvième sommet des Amériques dont certains pays pourraient être exclus à cause du Gouvernement des États-Unis (USA).

Le président a publié sur son compte officiel Twitter : « Le neuvième sommet des Amériques envisage de « construire un avenir soutenable, résiliant et égalitaire », un défi qui ne se concrétisera pas si on ne prend pas en considération le pluralisme, si on interdit à certains pays frères d’y participer. »

Et il a ajouté : « Nous, tous les pays qui faisons partie de ce grand continent, sommes américains et nous le sommes dans nos ressemblances et dans nos différences. »

En ce sens, Arce a condamné l’exclusion « des peuples et des voix dans Notre Amérique » et affirmé qu’il n’existe aucun argument raisonnable qui le justifie.

À partir de cela, Il a exhorté à ce que « tous les pays d’Amérique soient invités au sommet en renforçant le dialogue et l’intégration régionale basée sur le respect de la dignité et de la souveraineté des peuples. »

Le sous-secrétaire d’État des États-Unis, Brian Nichols , a confirmé lundi l’exclusion de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua du neuvième sommet des Amériques à partir d’une vision hégémonique.

