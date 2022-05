Amérique Latine : Luis Arce n’ira pas au sommet des Amériques si il y a des exclusions

Le président de la Bolivie, Luis Arce Catacora a affirmé mardi qu’il n’assisterait pas au sommet des Amériques si on en exclut des pays de la région.

« En accord avec les principes et les valeurs de l’État Plurinational de Bolivie, je réaffirme qu’un sommet des Amériques qui exclut des pays américains ne sera pas réellement un sommet des Amériques et si l’exclusion de peuples frères se confirme, je ne participerai pas à celui-ci. »

Et il a ajouté que les relations de son pays sont basées sur la diplomatie « d’inclusion, de solidarité, de complémentarité, de respect de la souveraineté, de l’autodétermination et sur la construction collective de la culture du dialogue et de la paix. »

Plusieurs présidents et dirigeants de la région ont pris la même position et affirmé qu’ils ne participeraient pas à ce sommet car ils sont opposés à l’idée des États-Unis d’exclure des pays comme Cuba, le Nicaragua et le Venezuela de cette rencontre.

Le président du Mexique, Andrès Manuel Lopez Obrador a affirmé qu’à sa place, il enverrait une délégation dirigée par le chancelier Marcelo Ebrard mais que son absence sera une protestation contre l’exclusion.

Pour sa part, la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et des dirigeants de celle-ci comme le ministre des affaires étrangères de Trinidad et Tobago, Amery Brown et le premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines, Ralph Gonzalves, ont rejeté l’exclusion de pays comme Cuba et le Venezuela.

Le Groupe de Puebla composé de plus de 50 anciens présidents et dirigeants de la zone a également exprimé son rejet de l’exclusion de ces pays par Washington.

Le prochain sommet des Amériques, qui aura lieu en juin à Los Angeles, États-Unis, se déroulera pour la première fois dans ce pays depuis sa première édition en 1994.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/presidente-arce-afirma-no-ira-cumbre-americas-exclusion-20220510-0045.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/amerique-latine-luis-arce-n-ira-pas-au-sommet-des-ameriques-si-il-y-a-des-exclusions.html