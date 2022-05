Argentine : Non à la base Yankee à Neuquén

Communiqué :

Depuis la multisectorielle « non à la base Yankee à Neuquén » nous exprimons publiquement notre condamnation de la présence dans notre pays de Laura J. Richardson, chef du commandement sud de l’armée des États-Unis. C’est une générale quatre-étoiles qui a comme tâche spécifique de garantir et de défendre les intérêts de l’Amérique du Nord sur le reste du continent. Elle a déclaré que son objectif, dans ce voyage, était de confirmer « l’aide humanitaire » entre autres sujets d’intérêt commun comme de faire des manœuvres militaires communes avec l’Argentine et d’autres pays du Cône Sud.

Justement, la soi-disant « aide humanitaire », est ce que nous condamnons dans notre province parce que sous cette image générique on est en train de construire, de façon camouflée, une base militaire sur le plateau.

Ils déguisent en « aide humanitaire » la base située sur le chemin vers Vache Morte, à 20 minutes de l’aéroport international par l’autoroute nord. Depuis la Multisectorielle, nous avons dénoncé publiquement sa construction et avons organisé plusieurs caravanes pour rendre visible la violation de la souveraineté. Pourquoi le Gouvernement provincial ne donne-t-il pas d’explications ? Aujourd’hui, nous n’avons aucune réponse concrète à cette question que nous avons posée par la voie judiciaire avec un recours dans lequel le Gouvernement affirme ne pas avoir signé d’accord avec le Commandement Sud. Mais c’est cet organisme militaire d’un Gouvernement étranger qui est en train de construire les bâtiments de la base.

Nous condamnons la présence dans autre pays de la chef du Commandement Sud parce que pour les habitants de Neuquén, cela signifie qu’elle vient confirmer la construction de la base et nous ne voulons pas le permettre. Dans le cours de la semaine, nous organiserons une conférence de presse pour annoncer une grande caravane populaire vers la base.

Multisectorielle non à la base Yankee à Neuquén.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/03/argentina-desde-la-multisectoria-contra-la-construccion-de-una-base-yanqui-en-neuquen-repudian-la-presencia-de-la-jefa-del-comando-sur-de-estados-unidos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/argentine-non-on-a-la-base-yankee-a-neuquen.html