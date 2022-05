Brésil : Bolsonaro refuse des crédits à la culture pour la deuxième fois en un mois

Le président du Brésil , Jair Bolsonaro a opposé aujourd'hui son veto pour la deuxième fois en un mois à une loi approuvée par le Congrès qui allouait 600 000 000 de dollars par an au secteur de la culture.

Dans les deux cas, le G ouvernement a pr é tendu que c es initiatives violaient les lois budgétaires et d’ autres règlements.

La loi, approuvée à la fin du mois de mars par le Sénat, a créé la politique nationale d'Aldir Blanc pour la promotion de la culture et prévoyait le transfert de 3 000 000 000 de réaux (600 millions de dollars) par an de fonds fédéraux pour les états et les municipalités brésiliens à partir de 2023, pour une durée de 5 ans.

Avec ces ressources, le projet prolongerait une aide accordée par le Congrès au secteur de l'art pendant la pandémie.

La présidence a justifié son veto en déclarant que cette loi est "contraire à l'intérêt public" parce qu'elle supprime l'autonomie du pouvoir exécutif pour l'a ttribu tion des ressources et viole les lois budgétaires, comme indiqué au Journal officiel.

Bolsonaro a opposé son veto à « la plus grande politique permanente visant à promouvoir la culture du pays. Le président méprise le secteur et tous les Brésiliens qui y agissent", a déclaré la sénatrice d'opposition Jandira Feghali, l'un des auteurs du projet qui porte le nom d'un compositeur brésilien décédé du Covid-19 il y a un an, a-t-elle écrit sur Twitter.

"Les arguments en faveur du veto n’ont pas de base qui les sout i en ne ", ce G ouvernement est un "ennemi de la culture", a ajouté Feghali, qui a promis de travailler à l'annulation du veto, ce qui nécessite une majorité absolue dans les deux chambres du Congrès, a déclaré l'AFP.

En avril, Bolsonaro avait opposé son veto à un projet similaire, la loi Paulo Gustavo (en hommage à un comédien populaire qui est également mort du Covid-19) qui allouait une aide financière aux artistes et aux programmes culturels touchés par la pandémie.

Bolsonaro, qui cherche à être réélu aux élections présidentielles d'octobre, était déjà sur le pied de guerre contre le secteur culturel avant de devenir président en 2019.

Au cours de sa première année au pouvoir, il a abaissé le ministère de la Culture au rang de secrétariat et son Gouvernement a fait face à des accusations répétées d'utilisation de son contrôle sur les fonds fédéraux pour les arts pour tenter de censurer des projets qu' il considère comme idéologiquement menaçants.



Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/brasil-bolsonaro-veto-por-segunda-vez-en-un-mes-una-ayuda-financiera-para-la-cultura/

URL de cet article :