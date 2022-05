Brésil : Qui est Geraldo Alckmin, le camarade de formule de Lula ?

L’histoire de Geraldo Alckmin, 69 ans, est celle d’un médecin d’une petite municipalité qui devient maire.

Calme, discret, modéré et loin, selon ses propres mots, du spectacle de la politique (« je ne suis pas un showman, » dit-il) cet homme politique est aussi considéré comme ennuyeux et sans charisme.

Né en 1952 Pindamonhangaba, dans le nord de Sao Paulo, il perd sa mère d’une bronchite quand il avait 10 ans et commence à étudier la médecine.

Très jeune, il montre un grand intérêt pour la politique et adhère rapidement au Mouvement Démocratique Brésilien (MDB) opposé à la dictature militaire (1964–1985).

Une ascension rapide

L’ ascension d’Alckmin, fervent catholique conservateur, fut rapide. En 1977, à seulement 24 ans, il devient le maire le plus jeune du pays. « Je ne suis pas le fils d’un héritage politique et je n’ai pas de fortune personnelle. Je viens d’une famille modeste et j’ai beaucoup appris du peuple, » explique-t-il lors d’une interview.

Pendant des années, il exerce en tant que maire pendant qu’il travaille comme médecin anesthésiste. « Ils m’ont appelé un samedi dans la nuit pour faire l’anesthésie d’une césarienne (…) La patiente était éveillée pendant l’opération. J’avais un masque, un bonnet. J’étais là, à 2h du matin, contrôlant le pouls, la tension, quand la patiente se tourne et me demande : « Docteur, quand vont-ils installer le réseau d’égouts? » Raconte-t-il.

Son idée était de revenir exercer exclusivement la médecine après son passage à la mairie mais il n’en fut pas ainsi. En 1982, il fut élu député d’État et ensuite pendant deux législatures, il a siégé au Parlement fédéral.

Alckmin est connu pour être l’un des fondateurs, en 1988, du Parti Social-démocrate Brésilien (PSDB) l’une des principales formations politiques des dernières décennies au Brésil qu’il a présidée de 1991 à 1994. Le PSDB est arrivée au pouvoir grâce à Fernando Enrique Cardoso (1995–2002).

En 1994, le politicien Mario Covas a offert à Alckmin de se présenter avec lui au poste de vice-gouverneur de Sao Paulo, l’état le plus riche et le plus peuplé du pays. Ils ont gagné et quatre ans plus tard ont été réélus. Covas est mort en 2020 d’un cancer de la vessie et Alckmin a assumé sa charge.

En 2006, il a démissionné pour se présenter à la présidence du Brésil et a perdu au second tour avec un gros écart face à Lula qui est devenu son principal rival politique.

Alckmin est redevenu gouverneur de Sao Paulo de 2011 à 2018. Marié depuis plus de 40 ans avec Maria Lucia Ribeiro, connue sous le nom de « Lu », le couple a vécu en 2015 une tragédie : Thomaz, le plus jeune de leurs trois fils, et mort à 31 ans dans un accident d’hélicoptère avec quatre autres personnes.

« Perdre un fils c’est comme quelque chose de nous-mêmes qui s’en va. Cela Inverse l’ordre naturel des choses qui est que les enfants enterrent leurs parents.Ca ne passe pas. On se lève le matin et on se couche le soir en y pensant. Ça ne disparaît pas. On le porte tout le jour dans son coeur., » dit-il en évoquant l’événement.

En 2018, il s’est à nouveau présenté aux élections présidentielles et est arrivé en quatrième position. Avec Lula en prison condamné pour corruption – des sentences qui allaient être annulées par la suite et il serait remis en liberté –, Jair Bolsonaro a gagné.

Une alliance surprenante

Alckmin a abandonné cette année son bastion politique, le PSDB, après plus de 30 ans, marginalisé dans le parti par l’actuel gouverneur de Sao Paulo, João Doria.

En mars, il a adhéré au Parti Socialiste Brésilien (PSB), un mouvement destiné à marcher main dans la main avec le Parti des Travailleurs vers la présidence, ce qui à été vu par beaucoup comme une « trahison » envers le parti dans lequel il a été toute sa vie.

Mais aussi bien Lula qu´Alckmin qui ont présenté leur alliance au début de ce mois-ci, minimisent leurs différences et font passer avant tout, disent-ils, la défense de la démocratie contre l’autoritarisme de Bolsonaro.

« Les temps changent, les personnes changent et l’histoire a changé. Aujourd’hui, nous avons un Gouvernement cruel envers le peuple qui ne peut pas continuer, » a-t-il déclaré récemment.

Samedi prochain, il est prévu que Lula présente officiellement sa pré-candidature et désigne Alckmin comme candidat à la vice-présidence. Un « mariage politique » grâce auquel le dirigeant du Parti des Travailleurs espère atteindre les électeurs du centre et les plus conservateurs déçus par Bolsonaro afin de renverser le politicien d’extrême droite dans des élections qu’on prévoit comme les plus politisées de l’histoire du Brésil.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

