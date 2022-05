Chili : Les condamnés ne pourront plus se présenter à des charges publiques

Par Felipe Soto Cortés

« Ne pourront pas se présenter à des charges publiques ni à des élections populaires les personnes condamnées pour crime contre l’humanité, délit sexuel et violence familiale ou liées à la corruption, à la fraude fiscale, au blanchiment d’argent, aux pots-de-vin, à la subornation, à des malversations de ressources publiques et autres, ainsi que l’établît la loi. Les termes et délais de ces interdictions seront déterminés par la loi. »

C’est ce que dit l’article numéro 13 du rapport de remplacement de la commission du système politique qui, par 122 voix pour, 1 contre et 27 abstentions , a déterminé que ces délits sont incompatibles avec la fonction publique.

Le vote a eu lieu lundi et a obtenu les voix nécessaires pour faire partie de la nouvelle constitution si elle est approuvée en septembre prochain.

Les 27 abstentions correspondent à des militants de droite et le vote contre correspond à Augustin Squella, l’un des représentants de la vieille Concertation dans la Convention constitutionnelle.

La convention vit ses dernières semaines de travail car en juillet, elle devra présenter le corps final de la nouvelle Constitution qui devrait être soumise au référendum populaire le 4 septembre, une élection lors de laquelle le vote sera obligatoire.

L’approbation de cet article a eu lieu pendant une longue journée pendant laquelle a aussi été approuvé le fait que les forces de police soient soumises au contrôle politique d’un ministère et qu’elles aient un caractère policier, pas militaire. On pourra entrer dans les institutions policières gratuitement et sans discrimination selon ce qui est établi dans l’article 19 qui est entré dans le brouillon de la nouvelle Constitution.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

