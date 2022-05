Colombie : Biden désigne la Colombie comme un «allié clé non membre de l'OTAN»

La Havane, 24 mai, (RHC)- Le président des États-Unis, Joe Biden, a désigné la Colombie comme «principal allié des États-Unis non membre de l'OTAN». Il a ainsi tenu la promesse qu'il avait faite en mars lorsqu'il avait annoncé qu'il accorderait à la Colombie ce statut spécial.

Dans un mémorandum adressé au secrétaire d'État, le président Biden a précisé qu'il procédait à cette désignation «aux fins de la loi sur l'aide étrangère de 1961 et de la loi sur le contrôle des exportations d'armes».

Jusqu'à présent, seuls deux pays d'Amérique Latine avaient le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN: l'Argentine et le Brésil. Ailleurs dans le monde, la désignation a été accordée à des pays tels que l'Australie, le Bahreïn, l'Égypte, Israël, le Japon, la Jordanie, la Corée du Sud, le Koweït, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Philippines, la Thaïlande et la Tunisie.

La nouvelle a été saluée par le président colombien, Ivan Duque.

«Nous nous félicitons du mémorandum envoyé par Biden au secrétaire d'État de ce pays», a-t-il écrit sur son compte Twitter. Cette désignation donnera à la Colombie un accès spécial aux programmes militaires et économiques étasuniens, mais ne lui accorde pas les garanties de sécurité dont bénéficient les membres du bloc militaire. De plus, la Colombie est déjà un partenaire extra-continental de l'OTAN depuis plusieurs années, sans être membre de cette alliance.

Source: HispanTv

