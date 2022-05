Colombie : Dans les pas d’Álvaro Uribe Vélez: Le président de la mafia 

Dans une interview accordée par la journaliste française Guylaine Roujol, nous parlons de son dernier livre : « Dans les pas d’Álvaro Uribe Vélez: Le président de la mafia ; » Rappelons que Roujol est aussi l’auteur de « Faux positifs. La vérité sur l’affaire du chef Mora: le récit du militaire, » un livre qui raconte l’histoire de Carlos Mora, le premier soldat qui a dénoncé les exécutions extra-judiciaires, ou ce qu’on appelle à tort « faux positifs » en Colombie.

« Je vais en Colombie depuis 1993, c’est à dire dpeuis presque 30 ans. C’est par hasard que j’ai eu l’occasion de faire un reportage, alors je voyage et comme j’ai l’habitude de la dire, comme toute Française qui se rend en Colombie, je tombe amoureuse du pays ou tout au moins je veux y revenir parce que ce pays m’enchante et parce que je me rends compte que c’est un pays très complexe, avec beaucoup de violence et beaucoup de phénomènes que je n’arrivais pas à comprendre (…) Je n’ai jamais cessé de revenir. »

« Dans les pas d’Álvaro Uribe Vélez: Le président de la mafia , » des éditions Fauves a été présenté pour la première fois le 11 avril. Pour le moment, comme l’affirme son auteur, il n’a pas été traduit en espagnol et sera disponible en français.

«Pablo Escobar n’aurait jamais connu un tel parcours sans les autorisations que le Gouvernement accorde aux avions et aux pistes d’atterrissage du cartel de Medellín. Au début des années 1980, le directeur de l’aviation civile, employé par la mafia, n’était autre qu’ Álvaro Uribe Vélez, peut-on lire dans le résumé du texte qui, comme le dit Guylaine, raconte l’histoire de l’avocat et journaliste Daniel Mendoza Leal et, évidemment, de l’ancien président colombien, décrit comme « l’homme le plus puissant et le plus craint de Colombie. »

Selon l’auteur, en plus de raconter de façon indépendante la vie de chaque personnage réel qui fait partie de l’histoire passée et récente de notre pays, le livre entrelace les histoires de chacun et les complète avec les expériences de Guylaine pendant ses années de voyage et de volontariat en Colombie.

« Le premier chapitre parle d’une gamine que j’ai connue (…) Apparemment, elle est tombé dans le micro-trafic et la seule photo que j’ai d’elle est sortie à Q’hubo et on l’y voit dépecée (…) Je raconte comment elle en est arrivée là, ce que j’ai vu en 30 ans, ce sont les conséquences (…) A la fin de ce chapitre, je raconte ma rencontre avec Daniel Mendoza.»

Même s’il existe des livres comme « Les portes de l’uribisme, » d’Iván Cepeda Castro et Jorge Rojas, « Dans les pas d’Álvaro Uribe Vélez: Le président de la mafia , » pose les nombreuses questions concernant l’ancien président et a même causé la surprise en France où on pensait qu’après l’Accord de Paix, il n’y avait plus de violence.

« La France pense qu’avec l’Accord de Paix, la Colombie est devenu un pays en paix mais ils ne savent rien des homicides de dirigeants sociaux, rien de la non application des accords de paix(…) Vous, tous les Colombiens, savez que certains départements d’où les FARC sont parties ne sont pas contrôlés par l’État ou pas comme ils devraient l’être, qu’il y a beaucoup de groupes armés et qu ele para-militarisme n’a jamais cessé et qu’il y a beaucoup de gens, en Colombie, qui vivent dans la terreur, alors, oui, c’est une surprise (lecteurs français, »

Guylaine Roujol dit qu’elle continue à écrire sur notre pays parce que la situation du conflit armé aussi bien que ce qui s’est passé lors de la grève nationale doit être connu et dén oncé, pas seulement dans le pays mais aussi dans le monde entier. « La Colombie a besoin de l’aide des autres pays et que le regard soit posé sur ce pays pour qu eles choses changent, » déclare-t-elle.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar info

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/01/colombia-tras-los-pasos-de-alvaro-uribe-velez-el-presidente-de-la-mafia-guylaine-roujol/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/colombie-dans-les-pas-d-alvaro-uribe-velez-le-president-de-la-mafia.html