Colombie : Gustavo Petro et Rodolfo Hernández vont au second tour 

Le bureau national de l'état civil de la Colombie a rapporté dimanche que les candidats Gustavo Petro et Rodolfo Hernández passent au second tour après que 97,36 % des bulletins de vote aient été comptés dans le pré-dépouillement non contraignant.

Selon l'autorité colombienne, Gustavo Petro obtient 8 333 338 voix (40,33 %) et Rodolfo Hernández obtient 5 815 377 voix (28,14 %), ce qui conduit les deux à se présenter au second tour en juin.

Pour sa part, le candidat de l'uribisme, le candidat d'extrême droite Federico Gutiérrez, n'obtient que 4 939 579 voix (23,90 %), tandis que Sergio Fajardo en obtient 871 081 (4,21 %).

John Milton Rodríguez obtient 268 272 voix (1,29 %), Enrique Gómez 49 200 (0,23 % ) et Íngrid Betancourth 14 478 (0,07 %).

Le jour des élections a été caractérisé par une forte participation, en particulier des jeunes, ainsi que par un environnement paisible.

« Nous avons un rapport positif des missions d'observation électorale. Merci au président, au ministère de l'Intérieur et aux TIC. Un salut spécial aux forces armées et policières", a déclaré l’officier d’état civil Vega.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/516427/

