Colombie : Gustavo Petro reçoit des menaces

Le candidat à la présidence pour la coalition du Pacte Historique, Gustavo Pétro, a annoncé lundi qu’il suspendait sa visite dans le département colombien de l’axe du café après avoir reçu des menaces contre sa vie de la part d’un groupe criminel.

Selon le communiqué officiel de la campagne, Pétro suspend sa visite à l’axe du café qui devait avoir lieu les 3 et 4 mai : « On a reçu des informations de première main de sources de cette zone disant que le groupe criminel « la cordillère » envisagerait d’attenter à la vie du candidat à la présidence Gustavo Pétro. »

« La cordillère » est une organisation paramilitaire qui se consacre au trafic de drogue et à l’assassinat commandité et qui a un large contrôle sur les autorités civiles et politiques de la région de l’axe du café en plus de certaines instances de la police et de l’armée, » explique la déclaration de Gustavo Pétro qui affirme que certaines agents font partie du groupe criminel.

En même temps, le groupe de campagne « Pétro président » a indiqué qu’un agent d' une unité de la Section d’investigation judiciaire et criminelle qui a participé à l’assassinat du dirigeant social Luc Avila (tué pendant la grève nationale à Pereira) ferait partie du groupe paramilitaire « la cordillère » et participerait à l’attentat contre la vie du candidat progressiste.

Pour leur part, diverses organisations sociales alertent sur la situation car, actuellement, la situation humanitaire en Colombie est dramatique. En 2022, INDEPAZ comptabilise l’assassinat de 64 dirigeants sociaux et 37 massacres.

A la veille des élections présidentielles dont le premier tour aura lieu le 29 mai, Gustavo Pétro est en tête des intentions de vote avec une large avance sur le candidat de l’uribisme, le discutable Federico Gutierrez.

Les instituts de sondage Guarumo Humo EcoAnalytica ont publié les résultats d’une enquête dans laquelle on a demandé à 2 932 Colombiens « pour quel candidat à la présidence de voteriez-vous si les élections avaient lieu dimanche prochain ? » Pétro a été en tête avec 36,4 % .

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar info

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/colombia-petro-suspende-campana-eje-cafetero-denuncia-amenazas-20220502-0028.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/colombie-gustavo-petro-recoit-des-menaces.html