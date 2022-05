Colombie : Installation de la mission d'observation des élections

Dans la ville de Bogota, la capitale colombienne, l'installation officielle de la Mission internationale d'observation pour les élections présidentielles du 29 mai a eu lieu jeudi.

L'événement était dirigé par l’officier de l'Etat civil national, Alexander Vega Rocha, ainsi que par le ministre de l'Intérieur, Daniel Palacios, le président du Conseil électoral national (CNE), César Abreo, entre autres.

Vega a précisé que cette installation fait partie du plan d'action du bureau national d’État civil et des garanties qu’il apporte afin de donner une plus grande transparence au processus électoral, dans lequel les Colombiens voteront pour les candidats de leur choix à la présidence et à la vice-présidence du pays.

En outre, le responsable a affirmé que toutes les garanties sont données pour que les élections présidentielles aient lieu et qu'il n'y a pas de fraude électorale.

"Il ne peut y avoir de fraude car il y a plusieurs acteurs impliqués dans le processus électoral : le bureau national de l’État civil, les partis politiques, les commissions de dépouillement, le Conseil national électoral ainsi que les organes de contrôle", a-t-il déclaré.

Vega a préciés que toute incohérence, intentionnelle ou de bonne foi, est détectable au dépouillement. De plus, environ 27 organisations internationales fourniront un accompagnement technique et une observation électorale pendant les élections.

Pour l’officier de l'Etat civil national, les élections du 29 mai seront les "plus observées par les organisations internationales".

"Nous travaillons depuis le 14 mars avec toutes les campagnes et les décisions qui ont été prises dans le plan d'action ont cherché non seulement des garanties pour les candidats mais surtout, des garanties pour les citoyens, pour l'exercice du vote", a déclaré Vega.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/colombia-instalacion-mision-observacion-internacional-comicios-20220526-0026.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/colombie-installation-de-la-mission-d-observation-des-elections.html