Cuba : 130 pays ont bénéficié de la collaboration médicale de Cuba 

La Havane, 23 mai (Prensa Latina) Cuba célèbre lundi la Journée de la collaboration médicale, ravie d'avoir dispensé son aide sanitaire dans 130 pays de la part de plus de 605 698 spécialistes.

Désormais, nous sommes présents dans 59 pays avec 25 688 experts, selon un communiqué mis en lumière par le ministère de la santé publique.

Dès la création du contingent Henry Reeve en 2005 par le leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro, 88 brigades ont été envoyées dans 56 pays, composées de 13 467 collaborateurs ; trois brigades de 265 collaborateurs ont affronté Ebola en Afrique de l'Ouest, et 58 brigades ont combattu le Covid-19 dans 42 pays.

"Vous avez servi dans les endroits les plus compliqués, où les autres professionnels ne vont pas ; nombre d’entre vous ont eu le privilège de figurer comme les premiers médecins dans les communautés et les communes indigènes ; vous avez découvert la peur des patients devant un stéthoscope, et avec eux vous avez partagé le lit, la nourriture et les médicaments", cite (sic!) le communiqué.

Dès le début de la collaboration médicale en Algérie le 23 mai 1963, les professionnels de la santé cubains ont montré au monde la valeur de la médecine en période de révolution : « Depuis lors, nos travailleurs humanitaires ont laissé leur empreinte indélébile sur les cinq continents de la planète».

En 1960, Fidel Castro a fait ses adieux aux premiers physiciens ayant accordé leur soutien humanitaire au peuple chilien.

Deux ans plus tard, pendant l’ouverture de l'Institut des sciences fondamentales et précliniques Victoria de Girón, le commandant en chef a averti: "Aujourd'hui, nous ne pouvons envoyer que 50 médecins, pour ce qui est demain nous n’en avons pas la moindre idée", ajoute le communiqué.

